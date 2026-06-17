Il vicepresidente vicario della Lega Pro, Gianfranco Zola, ha espresso all'Ansa forte dissenso per il decreto legge sullo sport, approvato dal Consiglio dei Ministri. Zola ha definito il provvedimento “totalmente contro il sostegno ai Settori giovanili e l’utilizzo dei talenti italiani per la Nazionale”. Da Roma, la sua dichiarazione sottolinea le preoccupazioni sull’impatto della normativa sul futuro del calcio italiano e lo sviluppo giovanile.

Le critiche di Zola al nuovo decreto

Zola ha rimarcato che il decreto segue l’“inspiegabile abolizione del vincolo sportivo due anni fa, con grave danno ai vivai”.

A suo avviso, la misura è un “ulteriore autogol” per i Settori giovanili (maschili e femminili) della Serie C. Il provvedimento, ha spiegato, cancella le risorse per la “Riforma Zola”, scelta né condivisa né comunicata.

Zola ha evidenziato una drastica riallocazione dei fondi. Dieci milioni di euro, prima per la “Riforma Zola” e lo sviluppo del calcio di base (femminile e maschile), saranno ora indirizzati ai club di Serie A, che già beneficiano di un miliardo in diritti televisivi. Secondo Zola, questa decisione “mortifica lo sforzo già prodotto”, che aveva portato a una crescita sensibile di giovani italiani.

L'appello per il rilancio del calcio di base

Di fronte a questa situazione, Zola ha lanciato un accorato appello a governo e FIGC, per reperire risorse “per non spegnere l’unico progetto avanzato negli ultimi anni per il rilancio tecnico del movimento azzurro”.

Ha concluso richiamando il valore del calcio di base (città, territori, imprenditoria locale, tifosi comuni, speranze giovanili). Il suo messaggio finale: “Viva l’azzurro e il calcio italiano”.

Il contesto e l'impatto sui giovani talenti

Il contesto attuale del calcio italiano rafforza le critiche di Zola. In Serie A, gli Under 21 italiani hanno giocato solo l’1,9% dei minuti totali, contro il 67,9% degli stranieri. Questo dato evidenzia la persistente difficoltà del sistema nel valorizzare i giovani talenti nazionali. Provvedimenti come quello criticato da Zola rischiano di aggravare una situazione già precaria, compromettendo sviluppo e inserimento dei futuri campioni italiani nel professionismo calcistico.