Mentre il calciomercato impazza, le campagne abbonamenti stanno entrando nel vivo e, dopo i primi giorni di vendita, iniziano ad arrivare dati che fotografano già il grande entusiasmo delle tifoserie italiane. Dalla Serie A alla Serie C, diverse piazze stanno rispondendo con numeri significativi, confermando ancora una volta il forte legame tra i club e i propri sostenitori.

Roma unica tifoseria oltre le 20.000 tessere

Tanti club non sono ancora partiti con la campagna abbonamenti, ma intanto a guidare la classifica provvisoria è la Roma, che ha già superato quota 21.000 tessere, seguita dal Bologna con 11.500 e dal Parma con 10.500.

Ottima anche la partenza dell'Avellino, che da neopromosso in Serie B ha già staccato 7.200 abbonamenti, davanti al Cesena (6.500). In Serie A bene anche Atalanta (6.301), Venezia (6.000), Napoli e Genoa, entrambe a quota 5.000, mentre il Cagliari ha raggiunto 3.600 tessere.

Numeri importanti arrivano anche dalla Serie C. Il nuovo Brescia riparte con entusiasmo e registra già 2.616 abbonamenti, praticamente appaiato alla Sambenedettese (2.600). Molto bene anche il Barletta, che ha già toccato quota 2.000, confermando il grande attaccamento della piazza biancorossa.

Tra i dati più interessanti della giornata spicca quello del Torino, che ha subito superato la soglia delle 1.000 tessere, nonostante la contestazione.

Mentre il Benevento continua la propria crescita e con l'ultimo aggiornamento è arrivato a 968 abbonamenti, ormai a un passo dal traguardo delle mille sottoscrizioni.

La classifica abbonamenti

I numeri sono destinati ad aumentare sensibilmente nelle prossime settimane. Con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione e la chiusura delle principali operazioni di mercato, molte tifoserie potrebbero registrare un'ulteriore impennata. La corsa agli abbonamenti è appena iniziata, ma l'entusiasmo dei tifosi è già protagonista.

Roma (A) 21.000

Bologna (A) 11.500

Parma (A) 10.500

Avellino (B) 7.200

Cesena (B) 6.500

Atalanta (A) 6.301

Venezia (A) 6.000

Napoli (A) 5.000

Genoa (A) 5.000

Frosinone (A) 4.027

Arezzo (B) 4.000

Cagliari (A) 3.600

Brescia (C) 2.616

Sambenedettese (C) 2.600

Monza (A) 2.500

Modena (B) 2.026

Barletta (C) 2.000

Torino (A) 1.000

Benevento (B) 968

Foggia (C?) 800

Empoli (B) 500

Casertana (C) 250

Lazio (A) 200

Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.