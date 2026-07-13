Mentre il calciomercato impazza, le campagne abbonamenti stanno entrando nel vivo e, dopo i primi giorni di vendita, iniziano ad arrivare dati che fotografano già il grande entusiasmo delle tifoserie italiane. Dalla Serie A alla Serie C, diverse piazze stanno rispondendo con numeri significativi, confermando ancora una volta il forte legame tra i club e i propri sostenitori.

Roma unica tifoseria oltre le 20.000 tessere

Tanti club non sono ancora partiti con la campagna abbonamenti, ma intanto a guidare la classifica provvisoria è la Roma, che ha già superato quota 21.000 tessere, seguita dal Bologna con 11.500 e dal Parma con 10.500.

Ottima anche la partenza dell'Avellino, che da neopromosso in Serie B ha già staccato 7.200 abbonamenti, davanti al Cesena (6.500). In Serie A bene anche Atalanta (6.301), Venezia (6.000), Napoli e Genoa, entrambe a quota 5.000, mentre il Cagliari ha raggiunto 3.600 tessere.

Numeri importanti arrivano anche dalla Serie C. Il nuovo Brescia riparte con entusiasmo e registra già 2.616 abbonamenti, praticamente appaiato alla Sambenedettese (2.600). Molto bene anche il Barletta, che ha già toccato quota 2.000, confermando il grande attaccamento della piazza biancorossa.

Tra i dati più interessanti della giornata spicca quello del Torino, che ha subito superato la soglia delle 1.000 tessere, nonostante la contestazione.

Mentre il Benevento continua la propria crescita e con l'ultimo aggiornamento è arrivato a 968 abbonamenti, ormai a un passo dal traguardo delle mille sottoscrizioni.

La classifica abbonamenti

I numeri sono destinati ad aumentare sensibilmente nelle prossime settimane. Con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione e la chiusura delle principali operazioni di mercato, molte tifoserie potrebbero registrare un'ulteriore impennata. La corsa agli abbonamenti è appena iniziata, ma l'entusiasmo dei tifosi è già protagonista.

  • Roma (A) 21.000
  • Bologna (A) 11.500
  • Parma (A) 10.500
  • Avellino (B) 7.200
  • Cesena (B) 6.500
  • Atalanta (A) 6.301
  • Venezia (A) 6.000
  • Napoli (A) 5.000
  • Genoa (A) 5.000
  • Frosinone (A) 4.027
  • Arezzo (B) 4.000
  • Cagliari (A) 3.600
  • Brescia (C) 2.616
  • Sambenedettese (C) 2.600
  • Monza (A) 2.500
  • Modena (B) 2.026
  • Barletta (C) 2.000
  • Torino (A) 1.000
  • Benevento (B) 968
  • Foggia (C?) 800
  • Empoli (B) 500
  • Casertana (C) 250
  • Lazio (A) 200

Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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