Mentre il calciomercato impazza, le campagne abbonamenti stanno entrando nel vivo e, dopo i primi giorni di vendita, iniziano ad arrivare dati che fotografano già il grande entusiasmo delle tifoserie italiane. Dalla Serie A alla Serie C, diverse piazze stanno rispondendo con numeri significativi, confermando ancora una volta il forte legame tra i club e i propri sostenitori.
Roma unica tifoseria oltre le 20.000 tessere
Tanti club non sono ancora partiti con la campagna abbonamenti, ma intanto a guidare la classifica provvisoria è la Roma, che ha già superato quota 21.000 tessere, seguita dal Bologna con 11.500 e dal Parma con 10.500.
Ottima anche la partenza dell'Avellino, che da neopromosso in Serie B ha già staccato 7.200 abbonamenti, davanti al Cesena (6.500). In Serie A bene anche Atalanta (6.301), Venezia (6.000), Napoli e Genoa, entrambe a quota 5.000, mentre il Cagliari ha raggiunto 3.600 tessere.
Numeri importanti arrivano anche dalla Serie C. Il nuovo Brescia riparte con entusiasmo e registra già 2.616 abbonamenti, praticamente appaiato alla Sambenedettese (2.600). Molto bene anche il Barletta, che ha già toccato quota 2.000, confermando il grande attaccamento della piazza biancorossa.
Tra i dati più interessanti della giornata spicca quello del Torino, che ha subito superato la soglia delle 1.000 tessere, nonostante la contestazione.
Mentre il Benevento continua la propria crescita e con l'ultimo aggiornamento è arrivato a 968 abbonamenti, ormai a un passo dal traguardo delle mille sottoscrizioni.
La classifica abbonamenti
I numeri sono destinati ad aumentare sensibilmente nelle prossime settimane. Con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione e la chiusura delle principali operazioni di mercato, molte tifoserie potrebbero registrare un'ulteriore impennata. La corsa agli abbonamenti è appena iniziata, ma l'entusiasmo dei tifosi è già protagonista.
- Roma (A) 21.000
- Bologna (A) 11.500
- Parma (A) 10.500
- Avellino (B) 7.200
- Cesena (B) 6.500
- Atalanta (A) 6.301
- Venezia (A) 6.000
- Napoli (A) 5.000
- Genoa (A) 5.000
- Frosinone (A) 4.027
- Arezzo (B) 4.000
- Cagliari (A) 3.600
- Brescia (C) 2.616
- Sambenedettese (C) 2.600
- Monza (A) 2.500
- Modena (B) 2.026
- Barletta (C) 2.000
- Torino (A) 1.000
- Benevento (B) 968
- Foggia (C?) 800
- Empoli (B) 500
- Casertana (C) 250
- Lazio (A) 200
Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.