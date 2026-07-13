Ha preso il via a Göteborg, in Svezia, la 51esima edizione della Gothia Cup, il più grande torneo di calcio giovanile al mondo, in programma dal 12 al 18 luglio 2026. Migliaia di giovani atleti, provenienti da 79 Paesi e raggruppati in oltre 1.900 squadre, si sfideranno in più di 5.100 partite. Le finali si disputeranno il 18 luglio all’Ullevi Stadium.

In questo prestigioso contesto internazionale, SKF si conferma sponsor ufficiale della manifestazione. L'Italia è rappresentata dalla squadra Accademia Sport di Porte (Torino), che gareggia nel Gothia Special Olympics Trophy.

Il team piemontese ha ottenuto questo incarico vincendo il torneo SKF Italia Meet the World, svoltosi a fine aprile in provincia di Torino. L'evento è dedicato ad atleti con disabilità intellettive e, organizzato da anni da SKF Italia, promuove lo sport come strumento fondamentale di integrazione e inclusione sociale.

L'Orgoglio della Rappresentanza Italiana

Sandro Chervatin, amministratore delegato di SKF Italia, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione della squadra: “Per noi i ragazzi di Accademia Sport hanno già vinto perché si sono dimostrati maturi e responsabili, perfettamente capaci di affrontare e gestire al meglio un’esperienza di alto livello come la partecipazione alla Gothia Cup.

Questo evento, oltre al lato sportivo, prevede un viaggio in Svezia e la permanenza lontano dalle famiglie per diversi giorni. Questi giovani atleti rappresentano la nostra azienda in campo con lealtà, fairplay, entusiasmo e tanta voglia di crescere. Auguriamo a tutti i team di vivere questa settimana all’insegna dell’aggregazione e della sana competizione”.

Il Gothia Special Olympics Trophy, istituito nel 2011, offre agli atleti con disabilità intellettive una piattaforma internazionale unica per competere insieme a squadre provenienti da ogni parte del mondo. SKF è partner della Gothia Cup da oltre due decenni e sostenitore di lunga data delle Special Olympics a livello globale, con l'obiettivo primario di promuovere attivamente l'inclusione attraverso lo sport.

La Storia e i Valori della Gothia Cup

Fondata nel 1975, la Gothia Cup coinvolge ogni anno migliaia di giovani calciatori e calciatrici, confermando la sua portata globale. L’edizione 2026, con la partecipazione di squadre da 79 Paesi, sottolinea ancora una volta il suo ruolo come evento di riferimento nel panorama calcistico giovanile mondiale. Il Gothia Special Olympics Trophy, in particolare, rappresenta un’opportunità cruciale di confronto e crescita per gli atleti con disabilità intellettive, favorendo la valorizzazione delle loro capacità sportive e personali.

Attraverso il progetto Meet the World, SKF Italia sostiene attivamente la partecipazione di team italiani al torneo, promuovendo valori imprescindibili come l'inclusione, il fair play e la crescita personale.

L’esperienza della squadra Accademia Sport di Porte si inserisce pienamente in questo percorso, offrendo ai giovani atleti la possibilità di confrontarsi con coetanei di diverse nazionalità in un contesto di sportività e rispetto reciproco, arricchendo il loro bagaglio umano e sportivo.