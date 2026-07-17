Lele Adani, ex difensore e attuale opinionista Rai, è tornato al centro dell'attenzione durante la semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina ad Atlanta. La sua telecronaca, già discussa per il tono giudicato di parte in favore dell'Albiceleste, ha avuto un nuovo capitolo con la diffusione di un video virale che lo ritrae protagonista in tribuna stampa.

Il filmato, diventato rapidamente virale su X, mostra Adani esultare in modo vistoso dopo il gol del 2-1 di Lautaro Martinez, decisivo per la rimonta argentina in pieno recupero. Accanto a lui, Alberto Rimedio, commentatore Rai, ha cercato invano di calmarlo con ampi cenni.

La scena, ripresa dalle telecamere Dazn che inquadravano Pierluigi Pardo, ha attirato l'attenzione degli utenti social, che hanno commentato l'episodio con toni critici e ironici, alimentando una bufera social.

Le parole cariche di emozione di Adani

L'entusiasmo di Adani è proseguito ai microfoni Rai. Visibilmente emozionato, ha esclamato, quasi afono: "Non ci credo, non ci credo", per poi lasciarsi andare a un commento carico di pathos e con la voce rotta dal pianto: "Il 68esimo assist di Messi con la Nazionale argentina: doveva pensarci lui, la routine dello straordinario, riporta Maradona qui 40 anni dopo... A 39 anni la mette di destro, solo da spingere per il Toro di Bahia Blanca... È infinito il cuore dell'Argentina, è infinito il cuore di Lionel Messi".

Queste parole, ricche di partecipazione emotiva, hanno alimentato il dibattito sulla sua condotta in telecronaca.

La conferma Rai per la finale dei Mondiali 2026

Nonostante le polemiche, la Rai ha confermato la sua fiducia nella coppia formata da Alberto Rimedio e Daniele Adani. I due racconteranno la finalissima dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, fissata per domenica 19 luglio a New York. Questa decisione sottolinea la volontà dell'emittente di proseguire con il duo, capace di catalizzare l'attenzione del pubblico sia per la competenza tecnica sia per la forte partecipazione emotiva mostrata nei momenti cruciali del torneo.