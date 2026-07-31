Franco Baresi, storico capitano e simbolo indiscusso del Milan e della Nazionale italiana, è scomparso all'età di 66 anni. La notizia, che ha profondamente scosso il mondo del calcio, è stata annunciata dal club rossonero con un messaggio carico di emozione: "La nostra storia in lacrime". Baresi, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, aveva affrontato un'operazione per un nodulo polmonare nel 2025, ma la sua salute non si era mai pienamente ristabilita.

La sua intera carriera si è dipanata sotto i colori del Milan, un legame durato ben vent'anni.

Durante questo lungo periodo, ha attraversato epoche calcistiche memorabili, giocando sotto la guida di tecnici leggendari come Liedholm, Sacchi e Capello. Divenuto capitano a soli 22 anni, Baresi ha condotto la squadra a un'impressionante serie di successi: sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Intercontinentali, quattro Supercoppe europee e due italiane. A testimonianza del suo contributo inestimabile, il club ha ritirato la sua maglia numero 6, rendendola un simbolo eterno e indissolubilmente legato al suo nome. La sua resilienza si manifestò fin da giovane: rimasto orfano a 14 anni, debuttò in Serie A a Verona nell'aprile del 1978, e nonostante le iniziali difficoltà, si affermò rapidamente come leader incontrastato della difesa milanista.

Un percorso tra Milan e Nazionale

La sua lealtà al Milan rimase incrollabile anche nei momenti più bui, come le dolorose retrocessioni del 1980 e del 1982, periodi che non scalfirono il suo attaccamento ai colori rossoneri. In ambito internazionale, con la Nazionale italiana, Baresi fece parte della rosa che conquistò il Mondiale del 1982 in Spagna, pur non scendendo in campo. Dodici anni dopo, nel 1994, fu tra i protagonisti della sfortunata finale dei Mondiali negli Stati Uniti, un incontro che si concluse con le sue celebri lacrime dopo la sconfitta ai rigori contro il Brasile. La sua interpretazione moderna del ruolo di libero, caratterizzata da una straordinaria capacità di leggere il gioco, anticipare gli avversari e impostare l'azione da dietro, unita a una leadership carismatica, lo rese un punto di riferimento insostituibile per compagni e tifosi.

Non a caso, fu soprannominato 'Kaiser Franz', un omaggio al grande Beckenbauer, che rappresentava per Baresi un modello di ispirazione e grandezza calcistica.

L'ultimo omaggio e l'eredità eterna

L'ultima commovente apparizione pubblica di Baresi risale alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, un momento in cui, già visibilmente provato dalla malattia, portò la fiaccola olimpica sul prato di San Siro, al fianco di Beppe Bergomi. Il cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso con parole sentite dal club rossonero, che ha voluto farsi portavoce del sentimento di tutti i sostenitori: "Le condoglianze che il Milan esprime a tutta la famiglia di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero si fa a sé stesso in un momento così difficile".

Anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Baresi mantenne un legame profondo con il Milan, continuando a contribuire alla crescita e allo sviluppo del club anche al di fuori del campo di gioco. Con le sue 82 presenze in Nazionale e tre partecipazioni ai Mondiali, il suo nome rimane scolpito tra le leggende più grandi della storia del calcio mondiale, un'eredità che trascende il tempo e le generazioni.