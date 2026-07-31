La Confederazione asiatica di calcio (Afc) ha assunto una posizione decisa contro la proposta della Fifa e del suo presidente, Gianni Infantino, di introdurre investimenti privati nelle principali competizioni calcistiche mondiali. Con una nota ufficiale, l'Afc si è unita a Uefa e Concacaf nell'esprimere serie preoccupazioni riguardo a questo progetto, evidenziando come la discussione abbia raggiunto un livello tale da contemplare persino l'ipotesi di un boicottaggio della Coppa del Mondo.

Nel comunicato, l'Afc ha dichiarato: "Il fatto che la situazione sia arrivata al punto in cui la reale possibilità di un boicottaggio della Coppa del Mondo sia entrata nel dibattito pubblico dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore il futuro del nostro sport.

Il calcio non avrebbe mai dovuto trovarsi in una situazione simile". L'organizzazione asiatica ha inoltre sottolineato che "non è la prima volta che importanti parti interessate si trovano davanti a iniziative rilevanti quando la direzione da seguire sembra essere già stata stabilita. Un simile approccio mina la fiducia nel sistema di governance della Fifa e riduce l’autorità dei suoi organi statutari. Nessun successivo processo di consultazione, per quanto animato da buone intenzioni, può sostituire un coinvolgimento tempestivo degli organismi Fifa competenti e dell’intera famiglia del calcio".

Richiesta di revisione della governance

L'Afc ha invitato la Fifa ad avviare "un’immediata revisione del proprio quadro di governance e dei propri processi decisionali, per garantire che le proposte di rilevanza globale vengano sviluppate attraverso una corretta consultazione, un coinvolgimento concreto e un’adeguata supervisione da parte degli organi statutari".

Secondo la Confederazione asiatica, "la Coppa del Mondo, così come il calcio, appartiene all’intera famiglia calcistica mondiale. Il suo futuro deve essere sempre definito collettivamente, attraverso istituzioni che rappresentino le voci di tutte le Confederazioni e di tutte le Federazioni".

Le critiche internazionali e la richiesta di riforma

La posizione dell'Afc si inserisce in un quadro di crescente tensione tra le principali confederazioni calcistiche mondiali e la Fifa. Il presidente dell'Afc, Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, ha definito la modalità di presentazione della proposta "totalmente inaccettabile". L'Afc ha ribadito che il progetto "non può realisticamente ottenere il consenso e l'unità necessari per andare avanti", e che la Coppa del Mondo trae la sua forza dalla partecipazione di tutte le confederazioni e delle principali nazioni calcistiche.

Nonostante la Fifa abbia successivamente affermato che ogni associazione nazionale dovrebbe avere l'opportunità di esaminare la proposta e contribuire a definirne il futuro, l'Afc ha insistito sul fatto che permangono "preoccupazioni fondamentali sulla governance, il processo istituzionale e la consultazione significativa". L'organizzazione asiatica auspica che questa controversia possa fungere da catalizzatore per una riforma istituzionale della Fifa, evidenziando che "una democrazia significativa non si misura solo dalla possibilità di votare, ma inizia con una governance trasparente, una consultazione tempestiva, una deliberazione informata e una partecipazione genuina lungo tutto il processo decisionale".