L'imprenditore vicentino Alberto Filippi è il nuovo presidente del Real Vicenza Women. Il club ha annunciato il perfezionamento del passaggio di proprietà, che vede Filippi acquisire la maggioranza della società. Questo evento segna l'inizio di un nuovo capitolo per il calcio femminile a Vicenza, con un'attenzione particolare allo sviluppo del settore giovanile.

Nel suo primo intervento ufficiale, Alberto Filippi ha espresso la sua visione: «Non è soltanto un cambio societario, ma l'inizio di un capitolo che vogliamo scrivere insieme giorno dopo giorno, con il cuore prima ancora che con i numeri di bilancio.

Perché dietro ogni maglia numerata ci sono ragazze, famiglie, sogni, ed è da lì che si parte per costruire qualcosa che duri nel tempo». L'obiettivo primario della nuova proprietà sarà, infatti, far crescere ulteriormente il settore giovanile già esistente, con l'intento di avvicinare sempre più ragazze al calcio.

Visione e Sviluppo del Club

La filosofia del nuovo presidente si concentra sulla crescita equilibrata delle giovani atlete, ponendo attenzione sia alla formazione culturale che a quella sportiva. Filippi ha ribadito la sua convinzione: «Crediamo fermamente che i giovani debbano dedicare il tempo migliore della loro vita prima alla crescita culturale nelle scuole e poi alla crescita fisica, sportiva ed etica sui campi da calcio, dentro un gioco di squadra leale, rispettoso dell’avversario e dei compagni».

Con questa visione, il Real Vicenza Women mira a rafforzare la propria presenza nel panorama del calcio femminile locale, promuovendo valori fondamentali come lealtà, rispetto e sviluppo personale delle atlete.

Vicenza e l'Impegno per la Parità di Genere

Parallelamente all'evoluzione del club sportivo, la città di Vicenza si distingue per il suo impegno nelle politiche di genere. Il capoluogo veneto ha avviato il percorso per aderire alla rete nazionale «Le Città delle Donne», un'iniziativa volta a promuovere politiche urbane inclusive e azioni concrete per la parità di genere. Questo progetto, sostenuto dall’amministrazione comunale, intende rafforzare la rappresentanza femminile nei processi decisionali e incentivare la partecipazione delle donne nella vita pubblica e sociale cittadina.

Queste iniziative si inseriscono in un contesto più ampio di attenzione alle tematiche di genere a Vicenza, che vede il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e scuole. L'obiettivo è favorire uno sviluppo sostenibile e democratico, valorizzando appieno il ruolo delle donne in ogni ambito, dallo sport alla società civile.