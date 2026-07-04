La nazionale maschile canadese si prepara ad affrontare il Marocco in una delle partite più significative della sua storia. L'attenzione è sul possibile rientro da titolare di Alphonso Davies, stella della squadra, dopo un infortunio. Il Canada, guidato da Jesse Marsch, ha già ottenuto risultati storici in questa Coppa del Mondo: la prima vittoria (6-0 contro il Qatar) e il superamento degli ottavi contro il Sudafrica. L'obiettivo è raggiungere i quarti di finale a Foxborough, affrontando il Marocco a Houston.

Il notevole percorso del Canada è stato compiuto senza la sua superstar.

Nonostante le rassicurazioni di Marsch, Alphonso Davies non ha giocato nella fase a gironi. Il suo atteso ritorno in campo negli ultimi quindici minuti contro il Sudafrica è stato accolto da un'ovazione. L'impatto è stato immediato, creando un'occasione da gol, sebbene la sua condizione fisica non fosse ancora ottimale. La sua disponibilità potrebbe rivelarsi decisiva.

Alphonso Davies: recupero e ruolo cruciale

Negli ultimi diciotto mesi, Davies ha affrontato diversi infortuni. Una rottura del legamento crociato anteriore contro gli Stati Uniti lo ha tenuto fermo per 261 giorni. Una lesione muscolare in Bundesliga gli ha fatto saltare l'inizio di questa Coppa del Mondo. Prima del suo rientro, aveva saltato venti partite consecutive con la nazionale.

Il suo contributo è fondamentale: con quindici gol e diciotto assist in cinquantanove presenze, il terzino sinistro è il principale creatore di occasioni per il Canada.

Due estati fa, la stella del Bayern Monaco fu protagonista nella cavalcata del Canada fino alle semifinali di Copa América, giocando da capitano. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto, specialmente dopo l'infortunio di Ismaël Koné. Se dovesse partire titolare contro il Marocco, Davies prenderebbe il posto di Richie Laryea sulla fascia sinistra, offrendo nuove soluzioni offensive. La sua capacità di spingere e creare opportunità per gli attaccanti potrebbe essere determinante.

La sfida contro il Marocco: un avversario di calibro

Il Marocco si presenta come un avversario di grande esperienza, avendo raggiunto la semifinale della Coppa del Mondo e la finale della Coppa d'Africa quest'anno. Il Canada, considerato sfavorito, ripone grandi speranze nel recupero di Davies per tentare l'impresa a Houston. L'attesa per la formazione ufficiale è alta: la presenza di Alphonso Davies dal primo minuto rappresenterebbe un segnale forte e un boost significativo per le ambizioni canadesi di superare questo difficile ostacolo.