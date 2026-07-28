Il tecnico del Milan, Rubén Amorim, ha affrontato oggi a Perth la questione cruciale legata al futuro di Rafael Leao. Amorim ha sottolineato con fermezza che, al momento, l’attaccante portoghese “resta nostro” e ha annunciato la sua intenzione di parlare direttamente con il giocatore al suo ritorno dagli impegni del Mondiale.

Le dichiarazioni di Amorim sul futuro di Leao

Durante la conferenza stampa, Amorim ha chiarito la sua posizione riguardo la gestione di Rafael Leao, definendola “non troppo complicata”. Il tecnico ha ribadito che per lui la squadra è l’elemento più importante e ha espresso la volontà di avere un dialogo aperto con tutti i giocatori che rientreranno dal Mondiale, inclusi Leao, Ramos e Saelemaekers.

L’obiettivo è “spiegare cosa faremo” e definire le strategie future. Amorim ha riconosciuto l’esistenza di “molte voci” di mercato che coinvolgono alcuni elementi della rosa, ma ha precisato che i giocatori “restano nostri finché non cambia nulla”. Ha inoltre enfatizzato la necessità di evitare distrazioni, concentrandosi unicamente sulla preparazione della squadra in vista della prima partita della tournée estiva.

Contesto di mercato e la posizione del Milan

Le dichiarazioni di Amorim giungono in un momento di intensa speculazione, alimentata dalla presenza di una delegazione del Fenerbahçe a Milano per discutere con il club rossonero. Nonostante le insistenti voci di un possibile trasferimento di Leao, il tecnico del Milan ha mantenuto un approccio pragmatico, focalizzando l’attenzione esclusivamente sul campo.

“L’obiettivo è preparare la squadra per la prima partita, e su questo ci concentriamo”, ha dichiarato. Ha insistito sul fatto che “tutti si alleneranno e lotteranno per un posto in quella squadra”, ribadendo che non ci sono “nulla di nuovo, nulla di diverso” rispetto alla routine di allenamento, divertimento, supporto alla squadra e interazione con i tifosi, il tutto finalizzato alla preparazione fisica e tattica dei giocatori.

Il futuro di Rafael Leao: confronto e ambizioni

Il futuro di Rafael Leao al Milan appare ancora incerto, e la decisione definitiva dipenderà da un confronto diretto e approfondito con Rubén Amorim al termine del Mondiale. Precedentemente, il tecnico aveva già avuto un breve contatto telefonico con il giocatore, ma senza entrare nel merito delle questioni di mercato, rimandando ogni discussione sostanziale a dopo la competizione iridata.

Dal canto suo, Leao ha manifestato una duplice posizione: da un lato ha ribadito il suo attaccamento al club, affermando “Resto un giocatore del Milan”. Dall’altro, ha espresso il desiderio di “provare una nuova sfida in un nuovo campionato” e la volontà di “studiare le opzioni” qualora si presentassero offerte considerate adeguate. Questa ambivalenza rende il prossimo incontro con Amorim un momento chiave per definire la sua permanenza o un eventuale addio ai colori rossoneri.