Alberto Aquilani è stato ufficialmente presentato oggi al Mapei Stadium come nuovo allenatore del Sassuolo. Il tecnico romano, reduce da una stagione brillante alla guida del Catanzaro in Serie B, ha espresso grande soddisfazione e profondo rispetto per il club emiliano, definendo la sua scelta come “abbastanza naturale”.

L'Entusiasmo del Nuovo Tecnico Neroverde

Durante la conferenza stampa di presentazione, Aquilani ha dichiarato con enfasi: “Sono onorato di essere qui: conosco le qualità di questo club e delle persone che lo compongono, e sono qualità rare nel mondo di oggi.

Arrivo con un ruolo diverso rispetto al passato e mi sento anche una persona diversa, con la speranza di poter sfruttare al meglio questa incredibile opportunità”. Il tecnico ha poi ribadito la spontaneità della sua decisione: “È stata una scelta abbastanza naturale. Ho parlato con altri club poi mi sono sentito vicino ai valori di questa società, è stato tutto abbastanza naturale”.

Visione e Obiettivi per la Serie A

Il nuovo allenatore ha delineato chiaramente il suo approccio e le sue ambizioni. “Porto entusiasmo – ha sottolineato – il desiderio di allenare in Serie A me lo porto dentro sin da piccolo. Chiunque inizia a fare calcio come allenatore, come giocatore, come dirigente, ambisce alla Serie A”.

Aquilani ha evidenziato la sua metodologia: “Ho delle idee chiare che mi piacerebbe trasferire alla squadra, ai componenti del club, ai tifosi. Non ho un mio calcio, il calcio va avanti, è curiosità giornaliera” da condividere “con un gruppo coeso che ti segue in maniera forte”.

Il Percorso che ha Portato ad Aquilani

La nomina di Aquilani alla guida del Sassuolo è giunta in seguito alla sua separazione consensuale dal Catanzaro. L’US Catanzaro 1929 aveva annunciato la risoluzione del contratto, ringraziando il tecnico e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la loro permanenza. Aquilani e i suoi collaboratori sono così stati liberi di firmare con il club emiliano, dando il via a questa nuova avventura nel massimo campionato italiano.

Il Sassuolo aveva ufficializzato l’arrivo di Aquilani con un contratto biennale, che include un’opzione per il terzo anno. La firma del tecnico è avvenuta venerdì 12 giugno, appena due giorni dopo la sua separazione dal Catanzaro. Il suo ingaggio è stato stimato in 650mila euro a stagione. La presentazione ufficiale, che ha segnato l'inizio del suo percorso con i neroverdi, si è tenuta oggi, 4 luglio 2026.