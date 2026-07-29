Si è conclusa con grande successo la XV edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport, che ha ospitato ad Arezzo il Football & Sport Film Festival e i relativi Football & Sport Film Awards. Dal 22 al 27 luglio 2026, il Circolo Tennis Giotto è stato il palcoscenico di sei serate che hanno saputo unire sport e cultura, celebrando storie, identità e valori che hanno profondamente segnato il panorama sportivo italiano.

La serata inaugurale è stata un toccante omaggio a Igor Protti, lo storico attaccante ricordato come “L’Eroe Romantico del Calcio”.

Il documentario a lui dedicato, diretto da Luca Dal Canto e scritto con Alberto Battocchi e Anita Galvano, ha ripercorso la vita e la brillante carriera dell'ex bomber. Protti è stato protagonista con le maglie di Bari, Napoli, Lazio e Livorno, distinguendosi come l'unico calciatore ad aver conquistato il titolo di capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C. Il film ha messo in luce il suo profondo legame con la città di Livorno, culminato con la storica promozione della squadra in Serie A nel 2004.

Storie di leggenda, riscatto e identità sportiva

Il festival ha offerto un percorso cinematografico avvincente, esplorando vicende già entrate nella leggenda e imprese che hanno lasciato un segno indelebile.

Tra le pellicole proiettate, “Leoni” ha celebrato la gloriosa storia centenaria del Poggibonsi, mentre “Cattivi Maestri” ha commosso il pubblico raccontando la toccante vicenda di Vincenzo Fuoco, ex calciatore protagonista di una storia di abusi e, soprattutto, di rivalsa personale.

Il viaggio narrativo è proseguito con “Domani è arrivato”, che ha messo in luce la storia di riscatto e rinascita de L’Aquila 1927. Le gesta della Nazionale italiana Under 19 sono state intensamente raccontate in “Vestire l’Azzurro”, offrendo uno sguardo sulle nuove generazioni di talenti. A chiudere il ricco programma, “Saeculum – 100 anni di successi e tradizioni” ha esplorato il centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, ripercorrendo un secolo di imprese, valori e tradizioni che hanno plasmato lo sport italiano.

Arezzo, capitale dello sport: un successo riconosciuto

L'evento ha rappresentato un'occasione speciale per Arezzo, che per il secondo anno consecutivo si è confermata Capitale italiana del Calcio e dello Sport, rafforzando la sua vocazione nell'ospitare manifestazioni di rilievo nazionale. L'accesso alle serate è stato gratuito, sebbene con registrazione obbligatoria e un limite di cinquanta partecipanti per appuntamento, garantendo un'esperienza intima e coinvolgente.

Donato Alfani, Presidente del Festival del Calcio Italiano e ideatore della manifestazione, ha espresso la sua soddisfazione: “Questo rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto e per questo desideriamo ringraziare di cuore tutto lo staff del Circolo Tennis Giotto per l’ospitalità e la preziosa collaborazione.

Grazie a loro è stato possibile avere il privilegio di assistere alla proiezione di queste straordinarie pellicole”. Un ringraziamento speciale è stato inoltre rivolto alla famiglia Manzo, in particolare al presidente Guglielmo Manzo, il cui sostegno è stato fondamentale per la crescita del festival e delle iniziative sviluppate sul territorio toscano.