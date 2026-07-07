L'Argentina è in festa, tra euforia e catarsi, dopo la soffertissima vittoria in rimonta contro l'Egitto agli ottavi di finale della Coppa del Mondo di calcio. A Buenos Aires, in particolare attorno all'iconico Obelisco, migliaia di tifosi e famiglie si sono riversati per le strade. Un successo che, fino a pochi minuti dalla fine, sembrava insperato, ha scatenato un'esplosione di gioia collettiva, trasformando una serata senza grandi aspettative in una celebrazione spontanea e adrenalinica.

La partita, disputata ad Atlanta, ha visto la 'Seleccion' ribaltare il risultato in soli tredici minuti esaltanti.

Un giovane tifoso, con la maglia di Messi, ha riassunto perfettamente l'altalena di emozioni: “Eravamo nel baratro, ma chi lotta non muore e siamo rinati. Grazie Messi!”. Il capitano è stato, come sempre, al centro dei cori, tra cui il classico: “Vieni, vieni, canta con me, troverai un amico, e mano nella mano con Leo faremo tutti il giro d'onore”.

La rimonta storica e i suoi protagonisti

L'Argentina, campione del mondo in carica, si era trovata sotto di due gol contro un Egitto determinato, andato a segno con Ibrahim e Ziko. La tensione era palpabile, anche a causa di un rigore fallito da Messi nel primo tempo. Ma dal settantanovesimo minuto, la squadra sudamericana ha dato il via a una rimonta travolgente: prima la rete di Romero, seguita dal pareggio firmato da Messi quattro minuti dopo.

Nel finale, Enzo Fernández ha siglato il gol decisivo su un assist magistrale di Lautaro Martinez, fissando il risultato sul 3-2 e garantendo l'accesso ai quarti di finale.

Al fischio finale, Leo Messi è apparso visibilmente commosso, in lacrime per diversi minuti, sopraffatto dall'emozione di una rimonta storica che permette all'Argentina di proseguire il suo cammino nel Mondiale. L'Egitto, pur uscendo tra gli applausi per la prestazione, è stato eliminato dalla competizione.

L'entusiasmo nazionale e le prossime sfide

La vittoria ha scatenato una festa spontanea in tutto il Paese, con cori e bandiere che hanno animato le principali piazze. L'Argentina si prepara ora ad affrontare ai quarti di finale la vincente tra Svizzera e Colombia.

Enzo Fernández, autore del gol decisivo, ha espresso la gioia del gruppo: “Incredibile poter rivivere ancora un momento del genere dopo Qatar 2022. Abbiamo un gruppo fenomenale, si vede anche nelle difficoltà. Grazie ai miei compagni e ai nostri tifosi”.

Il cammino della 'Seleccion' prosegue tra un entusiasmo crescente e grandi aspettative, con la nazione intera che si stringe attorno ai suoi campioni, sperando di replicare le emozioni indimenticabili già vissute nel mondiale precedente.