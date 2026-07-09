Il centrocampista Gianluca Gaetano, classe 2000 e originario di Napoli, sta attualmente sostenendo le visite mediche con l'Atalanta. L'appuntamento cruciale si svolge presso la clinica La Madonnina di Milano, un passaggio fondamentale prima dell'ufficialità del suo trasferimento. Gaetano è destinato a diventare il primo significativo colpo di mercato della società bergamasca per la nuova stagione, arrivando a titolo definitivo dal Cagliari.

L'operazione economica che porta Gaetano a Bergamo è stata definita con cifre importanti. Il costo iniziale si attesta sui 12 milioni di euro, somma che potrà incrementare fino a 15 milioni di euro grazie all'inclusione di bonus legati a obiettivi.

Il giocatore firmerà un contratto quadriennale, con opzione per un'ulteriore stagione, e percepirà un ingaggio annuo di circa 1,6 milioni di euro. Una volta superate le visite mediche e formalizzato l'accordo, il centrocampista è atteso a unirsi già domani ai primi allenamenti della squadra, sotto la guida del tecnico Maurizio Sarri, presso la sede di Zingonia.

Il primo colpo del mercato estivo

L'arrivo di Gianluca Gaetano è stato riconosciuto come il primo e strategico colpo di questa sessione estiva di calciomercato per l'Atalanta. La trattativa si è conclusa con una base fissa di 12 milioni di euro, con la possibilità di raggiungere i 15 milioni attraverso l'attivazione di bonus. Il centrocampista, precedentemente di proprietà del Cagliari, è giunto a Milano nella serata dell'8 luglio, preparandosi per le procedure mediche del giorno seguente.

La dirigenza e l'intero staff tecnico dell'Atalanta, con il forte avallo di Maurizio Sarri, hanno espresso un marcato interesse per il giocatore, identificandolo come un rinforzo prioritario per la rosa che affronterà la nuova stagione. Questo acquisto sottolinea la volontà del club di rafforzare la squadra con profili giovani e di prospettiva.

Dalla clinica La Madonnina al centro sportivo di Zingonia

Le delicate procedure delle visite mediche si stanno svolgendo presso la clinica La Madonnina di Milano, una struttura di riferimento specializzata negli accertamenti per atleti professionisti. Questo passaggio è cruciale per garantire l'idoneità fisica del giocatore prima della firma del contratto.

Una volta completate tutte le formalità sanitarie e siglato l'accordo che lo legherà all'Atalanta, Gianluca Gaetano si dirigerà verso Zingonia. Qui, nel cuore pulsante delle attività nerazzurre, il centrocampista si unirà ai suoi nuovi compagni per l'inizio della preparazione estiva. Il centro sportivo di Zingonia non è solo la sede operativa della prima squadra, ma rappresenta anche il fulcro dell'intero progetto sportivo dell'Atalanta, ospitando sia gli allenamenti della formazione maggiore sia quelli del florido settore giovanile.