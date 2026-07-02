Un episodio controverso ha segnato l'incontro dei Mondiali tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina. L'attaccante Folarin Balogun, dopo aver segnato nel primo tempo, è stato espulso nella ripresa con un cartellino rosso diretto, assegnato dopo la revisione al VAR per un fallo.

L'incidente si è verificato nel secondo tempo: Balogun, contendendo il pallone, è finito con il piede sulla caviglia di un avversario bosniaco. Inizialmente, il direttore di gara aveva fischiato solo il fallo. Tuttavia, dopo la revisione al VAR, l'arbitro brasiliano Raphael Claus ha optato per l'espulsione diretta, giudicando l'intervento da rosso diretto.

L'impatto della decisione arbitrale

L'espulsione di Balogun ha avuto un impatto immediato sulla partita. Gli Stati Uniti si sono trovati in inferiorità numerica per il resto dell'incontro, nonostante il vantaggio di uno a zero, frutto del gol di Balogun. Aveva anche segnato una seconda rete, poi annullata per fuorigioco.

Le immagini hanno mostrato un contatto tra Balogun e il giocatore bosniaco avvenuto in modo fortuito, senza apparente intenzionalità. Sbilanciato dopo un contrasto, Balogun è finito accidentalmente con il piede sull'avversario. Nonostante ciò, la decisione arbitrale ha punito severamente l'azione, lasciando gli USA in dieci uomini e privandoli del loro miglior realizzatore.

Conseguenze per il cammino degli Stati Uniti

L'espulsione di Balogun non ha solo complicato la gestione della partita, ma avrà ripercussioni significative sul prosieguo del torneo. L'attaccante, capocannoniere della squadra, sarà costretto a saltare la cruciale partita degli ottavi di finale, se gli Stati Uniti si qualificheranno. Una perdita pesante per la nazionale americana, privata di un elemento chiave nel momento decisivo della competizione.

L'episodio ha acceso un dibattito sull'utilizzo del VAR e sulla severità delle decisioni arbitrali in situazioni di contatto accidentale. La scelta di punire con il rosso diretto un intervento senza malizia ha diviso gli osservatori, evidenziando come le interpretazioni possano influenzare partita e torneo.