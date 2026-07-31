Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso sostegno ed entusiasmo per l’avvio della candidatura del Comune di Irsina a Capitale italiana della Cultura per il 2029, annunciata dal sindaco Giuseppe Candela.

Irsina Capitale della Cultura: un sogno per la Basilicata

“Accolgo con orgoglio – ha dichiarato Bardi – la notizia che Irsina ha deciso di mettersi in gioco per questo prestigioso riconoscimento. È un sogno e un’iniziativa di visione strategica che conferisce forza e slancio all’intera regione. Irsina, perla della collina materana, è un luogo dove storia, arte e accoglienza si fondono in un patrimonio d’eccellenza”.

Il modello di rete e l'esperienza di Matera 2019

Il governatore ha sottolineato “il valore del modello basato sul fare rete e sul fare tesoro delle esperienze passate. Il percorso tracciato con successo da Matera Capitale Europea della Cultura 2019 ha dimostrato il potenziale culturale e d’innovazione della Basilicata. Irsina si inserisce in questo solco con maturità e consapevolezza, forte di un patrimonio monumentale e artistico di notevole livello”.

La Regione Basilicata sarà al fianco dell’amministrazione comunale e della comunità irsinese in questo cammino ambizioso.

Promuovere le radici per guardare al futuro

“Promuovere le nostre radici e proiettarle verso il futuro è la chiave per far crescere la nostra terra.

Ad Irsina, al sindaco Candela e a tutti i cittadini va il mio più caloroso augurio”, ha concluso Bardi.

Il percorso di candidatura e il valore di Irsina

Il bando per la Capitale italiana della Cultura 2029, pubblicato dal Ministero della Cultura, prevedeva una manifestazione di interesse e un dossier di candidatura. Quest'ultimo deve includere titolo, progetto culturale, organo responsabile e valutazione, secondo le indicazioni ministeriali.

Irsina è riconosciuta per il suo patrimonio culturale e paesaggistico: il territorio è soggetto a vincolo paesaggistico integrale della Soprintendenza dei Beni artistici e paesaggistici della Basilicata. Il Comune ha già sperimentato iniziative culturali, come residenze artistiche e riutilizzo di spazi in disuso, valorizzando la cultura locale e promuovendo il territorio a livello internazionale.