Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale italiana, aveva salutato per l'ultima volta il suo pubblico nello stadio che più di ogni altro ha segnato la sua carriera: San Siro. Era il 6 febbraio 2026 quando, in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Baresi aveva attraversato il prato del Meazza con la fiaccola olimpica tra le mani. Un'immagine destinata a rimanere impressa nella memoria collettiva dello sport italiano.

Accanto a lui, Beppe Bergomi, simbolo dell'Inter e rivale di tante battaglie sportive, a testimoniare come il calcio sappia unire oltre ogni rivalità.

Quell'ultimo giro di campo, un momento di grande emozione per tutti i presenti e per chi seguiva la cerimonia in tutto il mondo, vide due capitani, rappresentanti di due storiche squadre milanesi, ritrovarsi insieme per celebrare lo sport e i suoi valori. Un gesto che oggi, nel giorno della scomparsa di Baresi, assume il significato di un ultimo grande saluto, come ricordato da chi assistette all'evento: "Col senno di poi, quell'istante ha oggi, nel giorno della scomparsa di Baresi, il sapore di un ultimo grande saluto".

La leggenda di Franco Baresi: carriera e successi

Baresi è stato unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi difensori della storia del calcio mondiale. Per oltre vent'anni, fu il capitano del Milan, indossando la maglia rossonera in centinaia di partite e diventando un'icona di lealtà e dedizione.

Con il club, conquistò numerosi titoli, tra cui campionati italiani e coppe internazionali, e fu un pilastro della leggendaria linea difensiva insieme a Tassotti, Costacurta e Maldini. La sua carriera con la Nazionale italiana fu altrettanto illustre, culminata con la vittoria del Mondiale di Spagna 1982, lasciando un'eredità indelebile nel mondo del calcio.

Il Milan ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Baresi con parole toccanti: "La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre, come la maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del percorso di tutto il club". Il lutto per la sua dipartita è stato condiviso da tutto il mondo del calcio, che ha riconosciuto in lui un punto di riferimento e una leggenda senza tempo.

Il ricordo e il lutto nazionale per un'icona sportiva

La notizia della morte di Franco Baresi, avvenuta a 66 anni a causa di una malattia polmonare, ha scosso profondamente l'Italia e l'intero panorama sportivo. In queste ore, il Paese vive un vero e proprio lutto nazionale, con messaggi di cordoglio che giungono da ogni angolo del mondo calcistico. Baresi, originario di Travagliato e cresciuto in una famiglia umile, ha rappresentato per decenni un modello di sportività e di attaccamento alla maglia, diventando un esempio per generazioni di atleti e tifosi.

Il suo ultimo gesto pubblico, la partecipazione come tedoforo alla cerimonia olimpica di Milano Cortina 2026, rimarrà per sempre nel cuore di chi ama il calcio e lo sport italiano.

Un addio che, oggi più che mai, assume il valore di un'eredità morale e sportiva che continuerà a vivere nel tempo, testimoniando l'impatto duraturo di un uomo che ha incarnato i più alti valori dello sport.