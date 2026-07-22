In occasione della presentazione del calendario del campionato di Serie B 2026/2027, tenutasi ad Ascoli Piceno, il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha espresso grande fiducia e aspettative per la nuova stagione. Durante l’evento, Bedin ha voluto sottolineare il significato del ritorno dell’Ascoli tra i cadetti, elogiando la passione dimostrata dai tifosi bianconeri e ribadendo come la città rappresenti una delle realtà storiche del calcio italiano.

Il presidente Bedin ha ricordato i numeri straordinari della passata stagione, auspicando che possano essere superati: "Spero vengano superati ancora i numeri della passata stagione, che sono stati straordinari.

È stato un campionato deciso all'ultima giornata". Ha poi evidenziato il ritorno di diverse realtà storiche del calcio italiano, affermando: "Riabbracciamo Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Tornano inoltre Verona, Parma e Cremonese. È la solita Serie B dei grandi centri di provincia, società che si portano dietro tradizione, storia e un grande bacino d'utenza".

Un campionato all'insegna dell'equilibrio e dello spettacolo

Guardando alla stagione ormai alle porte, Bedin ha evidenziato come la Serie B continui a distinguersi per la sua imprevedibilità e spettacolarità. "Con una media di 2,5 gol a partita e una classifica rimasta incerta fino alla fine", ha affermato, "questi sono i termometri di una Serie B sempre imprevedibile, equilibrata, entusiasmante e spettacolare".

Il ritorno di club di grande tradizione, come quelli menzionati, contribuisce a rafforzare il fascino del torneo, che si conferma tra i più seguiti e combattuti del panorama calcistico nazionale.

Ascoli Piceno: tra calcio e patrimonio culturale

La scelta di Ascoli Piceno come sede della presentazione del calendario è stata accolta con entusiasmo dalle istituzioni locali e dalla società bianconera. Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha ringraziato pubblicamente il presidente dell’Ascoli Calcio, Bernardino Passeri, e il sindaco Marco Fioravanti per l’ospitalità e la collaborazione nell’organizzazione dell’evento. Bedin ha ribadito l'intenzione della Lega Serie B di valorizzare non solo il calcio, ma anche il patrimonio storico e culturale delle città coinvolte: "Svelare il nuovo campionato in cornici storiche d'eccellenza dimostra come la Lega Serie B voglia legare la passione sportiva all'orgoglio del territorio, trasformando il calcio in un veicolo per celebrare le meraviglie del nostro Paese fin dal primo momento della stagione".

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha definito la scelta della città come sede dell’evento un "riconoscimento alla bellezza del nostro patrimonio storico, culturale e architettonico, ma anche alla passione sportiva che da sempre caratterizza il nostro territorio". Anche il presidente dell’Ascoli Calcio, Bernardino Passeri, ha espresso grande soddisfazione per il ritorno della squadra tra i cadetti e per il ruolo centrale assunto dalla città nella geografia calcistica nazionale, ringraziando la Lega Serie B per l'attestato di stima e valore.