Andy Burnham, primo ministro del Regno Unito, ha rinnovato oggi le sue dure critiche a Gianni Infantino, definendolo “l’uomo sbagliato” per la guida della FIFA. L’attacco si concentra sul controverso progetto di privatizzazione della Coppa del Mondo, che prevede la cessione di quote a investitori privati. Il premier britannico boccia con fermezza l’iniziativa, esprimendo riserve sul numero uno del calcio mondiale.

Le critiche di Burnham

A un evento pubblico nel Regno Unito, Burnham ha definito “oltraggioso” il piano di Infantino. Ha dichiarato che “la Coppa del mondo non è un prodotto” e “nessuno può mai metterla in vendita.

Una volta che se ne venda un pezzo la si svende tutta”. Ha poi sottolineato che “il calcio non appartiene agli investitori, bensì a chi riempie gli spalti giorno dopo giorno. Il football appartiene ai tifosi, è sempre stato così e sempre lo sarà”.

Il progetto di privatizzazione

Il progetto di privatizzazione, contestato da UEFA e federazioni europee (in particolare britanniche), prevede una struttura commerciale per gestire i Mondiali maschili, femminili e per club. Questa consentirebbe la vendita di quote a investitori privati, tra cui Joshua Kushner, fratello del genero del presidente degli Stati Uniti. Burnham ha ribadito che “il calcio non appartiene agli investitori” e che la Coppa del Mondo non può essere un prodotto da vendere.

FIFA e le reazioni

Nonostante le critiche, la FIFA ha annunciato una “consultazione aperta e democratica” con gli stakeholder sul piano di investimenti privati, sostenendo alcune notizie “non corrette”. Il progetto ha generato reazioni politiche: il congresso statunitense, tramite il deputato Jamie Raskin, ha richiesto chiarimenti alla FIFA sul rapporto tra Infantino e Donald Trump, in particolare sull’utilizzo della Trump Tower durante il Mondiale. La UEFA ha invitato gli attori del calcio e i governi a reagire a una linea che, nessuna istituzione calcistica dovrebbe mai oltrepassare.