Il Cagliari ha ufficialmente dato il via al suo ritiro precampionato in vista della stagione 2026-2027. Le attività si svolgono presso il centro sportivo di Assemini, sotto la guida attenta dell'allenatore Fabio Pisacane, che sta iniziando a plasmare la squadra. In questa fase cruciale di preparazione, l'attenzione è rivolta anche ai nuovi innesti: due importanti acquisti stanno infatti completando le visite mediche di rito a Roma, nella rinomata struttura di Villa Stuart. Si tratta del promettente Jacopo Fazzini, centrocampista offensivo nato nel 2003, e dell'esperto Harry Winks, centrocampista inglese classe 1996, entrambi pronti a unirsi al gruppo rossoblù.

I nuovi volti del centrocampo rossoblù

Il primo dei due rinforzi è Jacopo Fazzini, un giovane talento che arriva dalla Fiorentina. La sua acquisizione avviene con la formula del prestito oneroso, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro. L'inserimento di Fazzini nella rosa del Cagliari è mirato a rafforzare significativamente il reparto di centrocampo, apportando freschezza e dinamismo in fase offensiva. Il secondo innesto di spicco è Harry Winks, un centrocampista inglese di comprovata esperienza. Winks proviene dal Leicester City, club con cui ha militato nelle ultime stagioni, dopo aver maturato importanti esperienze con il Tottenham Hotspur e aver già conosciuto il campionato italiano grazie a una stagione trascorsa con la Sampdoria.

Il giocatore, che vanta dieci presenze e una rete con la nazionale inglese tra il 2017 e il 2020, è stato avvistato a Villa Stuart per le sue visite mediche in concomitanza con Fazzini. L'operazione che porterà Winks al Cagliari è destinata a essere a titolo definitivo, segnando un passo importante nel processo di rinnovamento del centrocampo della squadra sarda.

Profili e aspettative per la stagione 2026-2027

La presenza contemporanea di Jacopo Fazzini e Harry Winks a Roma per le visite mediche rappresenta un momento chiave per il completamento della rosa del Cagliari in vista della prossima stagione. Winks, che ha compiuto trent'anni, ha dimostrato la sua solidità nella stagione 2025-2026 con il Leicester City, collezionando trentasei presenze, due gol e due assist.

Il centrocampista inglese ha firmato con il Leicester nel luglio 2023, dopo essere cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Tottenham, e la sua precedente esperienza in Italia con la Sampdoria nel 2022 gli conferisce una preziosa familiarità con il calcio del nostro paese. D'altra parte, Fazzini è considerato un giovane talento emergente, e il suo arrivo in prestito dalla Fiorentina è destinato a offrire al Cagliari nuove e interessanti soluzioni tattiche in fase offensiva, aumentando la versatilità del reparto.

Entrambi i giocatori sono attesi con impazienza a Cagliari già nel pomeriggio, non appena avranno concluso tutte le procedure mediche. La società rossoblù ripone grande fiducia in questi nuovi innesti, considerandoli fondamentali per affrontare al meglio la stagione 2026-2027.

L'obiettivo primario è chiaro: rafforzare il centrocampo e garantire una maggiore competitività alla squadra, consentendo all'allenatore Fabio Pisacane di disporre di un organico più completo e bilanciato per raggiungere gli obiettivi prefissati.