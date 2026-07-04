Il Cagliari ha ufficialmente annunciato l'ingaggio di Demi Akarakiri, giovane e promettente centrocampista inglese di origini nigeriane. Nato a Londra il 29 settembre 2007, Akarakiri si lega al club rossoblù con un contratto di lunga durata, valido fino al 30 giugno 2030, con un'opzione a favore della società sarda per ulteriori tre stagioni. L'operazione, che ha visto il giocatore prelevato a titolo definitivo dall'Everton, è stata perfezionata dopo che il talento aveva già completato le visite mediche di rito in Sardegna nelle scorse settimane, con il contratto regolarmente depositato in Lega Calcio.

Nell'ultima stagione trascorsa con la maglia dell'Everton, Akarakiri ha dimostrato le sue notevoli qualità, collezionando un totale di trentatré presenze tra le formazioni Under 18 e Under 21. Durante queste apparizioni, ha messo a segno tre reti e fornito due assist, confermando le aspettative che lo vedono come uno degli elementi di maggiore prospettiva all'interno del settore giovanile dei 'Toffees'. La sua abilità e le sue movenze hanno portato a paragoni, in patria, con un giovane Paul Pogba, sottolineando il potenziale che il Cagliari intende coltivare con questa importante scommessa per il futuro.

Le mosse strategiche del Cagliari sul mercato

Dopo aver assicurato l'arrivo di Akarakiri e del giovane Romano, la dirigenza del Cagliari prosegue attivamente le proprie manovre sul mercato per rafforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione.

Le trattative con l'Atalanta per il trasferimento del centrocampista Gaetano sono in fase avanzata e le parti sembrano aver ridotto le distanze. Tuttavia, un accordo definitivo non è stato ancora raggiunto, principalmente a causa della richiesta del Cagliari, che non intende scendere sotto i quindici milioni di euro. Le contropartite tecniche proposte dall'Atalanta, tra cui i nomi di Maldini, Bakker, Touré e un possibile ritorno di Sulemana, non hanno ancora trovato piena intesa.

Per la mediana, l'interesse per Aebischer rimane concreto: il giocatore ha espresso chiaramente la sua volontà di trasferirsi in Sardegna. Ciononostante, persiste una distanza significativa tra le valutazioni del club rossoblù e quelle del Pisa, detentore del cartellino.

Un'alternativa considerata è Winks, ma la sua acquisizione verrebbe presa in considerazione solo a condizioni economiche particolarmente favorevoli e a basso costo. L'obiettivo primario del club rimane quello di inserire un elemento di esperienza nel reparto, bilanciando gli innesti dei giovani talenti.

Ulteriori obiettivi e trattative in corso

Il Cagliari è impegnato anche nella ricerca di un esterno offensivo e di un attaccante centrale, posizioni divenute prioritarie dopo la partenza di Oristanio, che si è trasferito al Torino. Tra i profili monitorati, spicca l'interesse per Kofler del Sudtirol, sebbene il costo del difensore sia ritenuto piuttosto elevato. Per quanto concerne Luvumbo, le trattative con il Maiorca sono in corso: il club spagnolo è chiamato a pareggiare l'offerta presentata dal Palermo, che prevede un prestito da cinquecentomila euro con obbligo di riscatto fissato a quattro milioni in caso di promozione, più eventuali bonus legati al rendimento.

Infine, la situazione di Borrelli è attentamente monitorata da diverse squadre di Serie B, tra cui Sampdoria, Verona e Cremonese. Nonostante l'interesse, il Cagliari ha stabilito una chiara posizione: il giocatore non si muoverà per una cifra inferiore ai quattro o cinque milioni di euro, a conferma della sua valutazione e dell'importanza che riveste nei piani della società sarda.