Il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Gianni Romano, centrocampista classe 2006, proveniente dalla Roma. L'operazione si concretizza con la formula del prestito con obbligo di riscatto, vincolato al raggiungimento di determinate condizioni sportive. Romano ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù fino al 30 giugno 2032, un segnale chiaro dell'investimento a lungo termine del club sul giovane talento. L'accordo prevede un riscatto fissato a 5 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere eventuali bonus legati alle prestazioni.

Il Percorso di Alessandro Gianni Romano

Nato a Winterthur, nel Canton Zurigo, il 17 giugno 2006, Romano è un calciatore svizzero con passaporto italiano. La sua formazione è iniziata nel Winterthur, per poi proseguire nelle giovanili della Roma dal 2022. Il suo esordio in Serie A è avvenuto il 6 gennaio 2026 a Lecce. Nella seconda metà della scorsa stagione, ha militato in Serie B con lo Spezia, collezionando 19 presenze e un assist, esperienza che ne ha consolidato la crescita professionale e la versatilità in campo.

Mercato Cagliari: Trattative e Nomi Caldi

Oltre all'acquisto di Romano, il Cagliari è attivamente impegnato sul fronte mercato per rinforzare ulteriormente la squadra. Tra i profili più seguiti e attentamente valutati figurano Kofler, Bowie e Oristanio, nomi che potrebbero presto arricchire la rosa rossoblù.

Parallelamente, il club gestisce le situazioni dei giocatori in uscita o in bilico. L'attaccante Luvumbo, ad esempio, è oggetto di interesse da parte del Palermo, ma la sua preferenza sembra orientarsi verso una permanenza al Maiorca. Per quanto riguarda Gaetano, l'Atalanta sta valutando l'inserimento di alcune contropartite tecniche nella trattativa, rendendo la negoziazione più articolata. Il Cagliari prosegue così la sua strategia per costruire una squadra competitiva e ben bilanciata in vista della prossima stagione calcistica.