La FIFA ha introdotto una novità storica per i Mondiali 2026: la squadra che si aggiudicherà il titolo, nella finale che vedrà Argentina e Spagna affrontarsi a New York, non riceverà solo le tradizionali medaglie d'oro, ma anche un anello celebrativo. Questa iniziativa, che segna un precedente nel calcio mondiale, prende ispirazione dalle iconiche tradizioni degli sport americani, come la NBA e la NFL, portando nel mondo del pallone un simbolo di vittoria già consolidato e apprezzato.

I vincitori del torneo riceveranno anelli celebrativi personalizzati, introducendo così nel calcio mondiale una delle tradizioni sportive americane più iconiche.

Ogni anello farà parte di un'edizione rigorosamente limitata a 2.026 pezzi, un omaggio diretto all'anno del torneo. Di questi, 30 anelli saranno destinati alla squadra campione, mentre i restanti 1.996 pezzi saranno messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo come prodotto ufficiale con licenza FIFA, offrendo l'opportunità di possedere un pezzo unico della storia della Coppa del Mondo 2026.

Un simbolo unico per la storia del calcio

L'anello celebrativo è stato concepito per simboleggiare al meglio il prestigio della vittoria mondiale. Un lato dell'anello mostrerà con orgoglio il trofeo della Coppa del Mondo FIFA, mentre l'altro sarà personalizzato con l'identità della squadra vincitrice.

Ogni pezzo sarà numerato singolarmente, realizzato su misura e accompagnato da un certificato di autenticità. Immediatamente dopo la finale, il capitano e l'allenatore della squadra campione riceveranno degli anelli temporanei per commemorare l'evento. Successivamente, ciascuno dei 30 anelli destinati ai vincitori verrà personalizzato prima della consegna ufficiale, assicurando così una misura perfetta per un traguardo destinato a rimanere eterno.

La tradizione degli anelli negli sport americani

La decisione della FIFA di introdurre l'anello celebrativo si radica in una consuetudine profondamente affermata nel basket e nel football americano, dove i vincitori dei campionati vengono omaggiati con un anello quale simbolo tangibile del loro trionfo.

Questa tradizione, ora estesa anche al calcio mondiale, crea un ponte tra diverse culture sportive e offre ai tifosi un'opportunità unica di connettersi con i propri idoli, potendo acquisire uno dei 1.996 anelli disponibili sul mercato. L'iniziativa segna così un nuovo capitolo nella storia della Coppa del Mondo, fondendo innovazione e un profondo rispetto per le tradizioni sportive internazionali.