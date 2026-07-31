Il mercato continua a muovere le squadre in vista della nuova stagione. Il Crotone sfoltisce ulteriormente la rosa, Mġarr United ed Ebolitana hanno annunciato nuovi acquisti negli ultimi giorni, entrambe provenienti dalla Calabria. Nel club di Malta arriva il difensore Giovanni D'Aprile. La squadra di Eboli porta a casa il portiere Antonio Pio Martino. Nelle prossime ore il Crotone potrebbe cedere il difensore Davide Di Pasquale al Foggia e annunciare la rescissione del contratto con il centrocampista Mattia Sandri.

Mġarr United punta su Giovanni D'Aprile per rinforzare la difesa

Il Mġarr United ha ufficializzato l'acquisto del difensore italiano Giovanni D'Aprile. Il centrale, 21 anni, porta esperienza internazionale grazie alle presenze con la Nazionale italiana Under 17 e rappresenta un rinforzo importante per il reparto arretrato. La società maltese ha scelto un profilo giovane ma già strutturato, capace di aggiungere fisicità, affidabilità e qualità alla linea difensiva in vista del prossimo campionato.

Ebolitana, arriva il portiere Antonio Pio Martino dal Crotone

Anche l'Ebolitana si muove sul mercato e rafforza il reparto dei portieri con Antonio Pio Martino. Nato nel 2006 a Corigliano Calabro, è alto 186 centimetri ed è cresciuto nel vivaio del Crotone, club nel quale ha proseguito il proprio percorso anche nella scorsa stagione.

La società vede nel giovane estremo difensore un investimento in prospettiva, grazie alle sue qualità atletiche, alla buona tecnica tra i pali e agli ampi margini di miglioramento che potranno essere valorizzati nel nuovo contesto tecnico.

Cavese, ufficiale l'arrivo del centrocampista Ivan Ponziglione

La Cavese ha comunicato l'ingaggio del centrocampista Ivan Ponziglione, classe 2007, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a San Giorgio a Cremano, il giovane calciatore è cresciuto nel settore giovanile del Potenza, dove nella stagione 2024/25 ha realizzato nove reti con la Primavera 3, pur giocando sotto età. Nell'ultimo campionato di Primavera 2 ha vestito le maglie di Crotone e Salernitana, confermando qualità tecniche e margini di crescita che hanno convinto il club metelliano a puntare su di lui.