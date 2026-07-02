La Juventus è particolarmente attiva sul calciomercato per cercare il sostituto di Michele Di Gregorio. In queste ore alla Continassa, però, c’è stato l’incontro tra l’entourage di Michele Di Gregorio e Carnevali ed è trapelato che il 28enne vuole una seconda chance. Nella stagione conclusasi a maggio, l’estremo difensore è stato più volte criticato per aver commesso degli errori che sono costati diversi punti alla “Vecchia Signora”.

Juve: resta il nodo portieri

Michele Di Gregorio ha fatto sapere alla società tramite il suo entourage che non intende lasciare la Juve.

Il 28enne ha infatti intenzione di partire in ritiro con la squadra per il pre-campionato, in modo da essere nuovamente testato da Luciano Spalletti. L’agente di Di Gregorio ha anche specificato che l’estremo difensore è pronto a valutare ogni offerta, ma la priorità sarebbe quella di restare a Torino almeno un altro anno. Chi segue Di Gregorio ha precisato che la “Vecchia Signora” non è riuscita ad andare in Champions League per un insieme di cose che riguarda anche gli attaccanti e non solo il portiere: la Juve ha infatti subito 34 gol e ne ha segnati solamente 61, a differenza dell'Inter che ha subito 35 gol ma ne ma gli attaccanti ne hanno segnati ben 82. A questo punto resta il nodo portieri, visto che la dirigenza si è mossa per portare Guglielmo Vicario in Serie A dal Tottenham.

In precedenza i bianconeri si erano anche attivati per l'acquisto di Dibu Martinez, ma il rapporto ingaggio-età è stato ritenuto troppo sbilanciato; Alisson non è stato ritenuto cedibile dal Liverpool, così come la Roma ha rifiutato l'offerta presentata per Mile Svilar.

La reazione di alcuni tifosi bianconeri

Il fatto che Di Gregorio possa restare ancora tra i pali della Juve, non sembra affatto entusiasmare i tifosi bianconeri. Su X, diversi utenti hanno espresso un commento critico: "È il peggior portiere passato alla Juve e vuole pure una seconda chance?". Un altro utente ha affermato: "Di Gregorio ha una reattività pari a quella di mia nonna. Non scherziamo". Un tifoso ha scritto: "Una squadra che passa da Buffon, Van Der Sar, Peruzzi, etc a Di Gregorio fa tenerezza".

Tra gli utenti c'è anche chi ha commentato: "È ovvio che alla Juve c'è un problema in attacco, ma se l'estremo difensore avesse fatto meno papere avremmo avuto qualche punto in più".

Tutte le novità riguardanti gli altri club di Serie A

Per quanto riguarda l'Inter, la trattativa per portare Anan Khalaili sta procedendo piuttosto bene. Sul 21enne dell'Union San Gallo c'era anche il Napoli, ma quest'ultimi non hanno accontentato le richieste del club svizzero per cedere l'esterno. L'Atalanta invece risulta essere scatenata sul mercato: la dirigenza segue con attenzione i colloqui tra Jashari e il Milan ed in caso di cessione è già alla finestra. Inoltre la Dea sembra essere ad un passo dall'ingaggio di Mario Gila: il difensore aveva già trovato un accordo con il Napoli, ma nelle ultime ore sembra essere intenzionato ad accettare la proposta dei Percassi in modo da tornare ad essere allenato da Maurizio Sarri con cui ha fatto delle grandi cose. Sulla lista del nuovo allenatore della Dea, c'è anche un vecchio pallino ovvero Samuele Ricci.