Il calciomercato continua a regalare colpi, trattative e ufficialità. Dalla Serie B alla Serie C sono ore frenetiche, con diversi club impegnati a definire gli ultimi tasselli in vista della nuova stagione.

La Sambenedettese è vicinissima a chiudere per Stabile: l'attaccante, proveniente dalla Serie B, sta sostenendo le visite mediche e, salvo sorprese, nelle prossime ore arriverà la firma sul contratto. Un innesto importante per aumentare qualità e profondità nel reparto offensivo.

Bari, il sogno è Coda

Tiene banco anche il Bari, club che continua ad avere problemi societari importanti, ma sogna il grande colpo Massimo Coda.

Il bomber resta uno degli obiettivi principali del club biancorosso, intenzionato ad affidarsi all'esperienza di uno dei centravanti più prolifici degli ultimi anni. Sempre i pugliesi sono inoltre in corsa con il Ravenna per assicurarsi Mirko Elia, conteso da entrambe le società. Lo stesso Ravenna ha definito un'operazione in entrata, ufficializzando l'attaccante Orellana, prelevato dalla Vis Pesaro.

Restando alla Serie C, si muove anche il Treviso, vicino al rinnovo di Tommaso Brevi, mentre l'Ostiamare ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'esperto difensore Riccardo Brosco, elemento di grande affidabilità per la retroguardia.

Sempre in Serie C resta attivo anche il Catania, che ha effettuato un sondaggio per il portiere Marco Festa, mentre il Livorno inaugura l'era Lucarelli con il primo volto nuovo: è infatti in arrivo Pittino, destinato a essere uno dei primi rinforzi della nuova gestione tecnica.

Serie B: le trattative calde

Sul fronte centrocampo cresce invece la concorrenza per Vasic: dopo i numerosi interessamenti registrati negli ultimi giorni, anche il Padova si è inserito con decisione nella corsa al giocatore, pronto a sfidare le altre pretendenti per assicurarsi uno dei profili più ricercati di questa sessione di mercato. Ma al momento sembra il Sudtirol in vantaggio su tutte.

Ufficialità in casa Juve Stabia, che ha annunciato l'arrivo di Patanè, rinforzo destinato ad ampliare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico. La Cremonese ha ufficializzato l'acquisto di Fellipe Jack, invece Postiglione è del Catanzaro.

Avellino, colpo in canna?

Il nome top della giornata di calciomercato di Serie B riguarda però l'Avellino.

Mario Aiello, che sta lavorando intensamente per rafforzare l'attacco della squadra di Nesta, potrebbe presto regalare al suo allenatore un rinforzo importante. Si tratta di Vanja Vlahović, attaccante che sarebbe vicinissimo. L'accordo con l'Atalanta per l'attaccante serbo classe 2004 potrebbe essere sottoscritto già nei prossimi giorni.

Il mercato è ormai entrato nella sua fase più calda e le prossime ore potrebbero regalare nuove firme e ulteriori ufficialità, con Serie B e Serie C sempre più protagoniste.