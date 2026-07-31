Durante la sessione di calciomercato estivo, in casa Juventus si lavora sia per rinforzare la squadra e renderla più competitiva ma anche per mandare in prestito i giocatori che sono considerati fuori dal progetto del tecnico Luciano Spalletti. Nelle ultime ore, il Manchester United ha contattato la dirigenza bianconera per informarsi su Francisco Conceição.

Juve: lo United chiede informazioni su Conceição

In queste ore, la Juve sta lavorando per cedere i giocatori che considera fuori dal progetto di Luciano Spalletti. Stando alle indiscrezioni, alcuni emissari del Manchester United hanno contattato la dirigenza bianconera per prendere informazioni su Francisco Conceição.

Dal momento che alla Continassa l'interesse per Joshua Zirkzee non è mai scemato, potrebbe esserci uno scambio fra i due club visto che entrambi i giocatori sono stati acquistati ad una grande cifra. Il figlio d'arte è stato riscattato lo scorso anno dalla Juve per un valore di 30 milioni di euro, quindi il suo cartellino è superiore ai 50 milioni di euro.

Jonathan David è un altro giocatore in procinto di lasciare la Torino bianconera, poiché le sue prestazioni non hanno convinto né la dirigenza né l'allenatore. Sul 26enne si sono accesi i riflettori della Ligue 1 e della Premier League, mentre il suo valore di mercato è pari a 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda Dusan Vlahovic, il ds Carnevali ha precisato che non ha intenzione di rincorrere nessuno.

Dunque dal momento che il centravanti serbo ha rifiutato il rinnovo di contratto è ufficialmente sul mercato.

Serie A: gli altri movimenti di mercato

Prosegue l'opera di rinforzamento della Roma. La dirigenza giallorossa ha avviato i contatti con il Real Madrid per l'esterno offensivo brasiliano Endrick. Il 20enne ha un valore di mercato di 50 milioni di euro; In caso di cessione di Blancos in caso di cessione nella trattativa potrebbero comunque inserire una clausola sulla % della futura rivendita.. I soldi per arrivare all'attaccante invece potrebbero arrivare dalla vendita di Matias Soulé.

Curtis Jones vuole non lasciare il Liverpool destinazione Europa. Motivo per cui l'Inter ha accelerato i colloqui per l'ingaggio del centrocampista inglese: i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto quanto richiesto dai Reds ovvero 35 milioni di euro.

Il Napoli è intenzionata a chiudere la trattativa col Chelsea per portare a Castel Volturno Benoit Badiashile: per il difensore centrale è pronto un contratto fino al 2031.

Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina invece non sembra essere così scontato: il centravanti della Nazionale Azzurra piace ad alcuni club tra cui il Como, ma per ingaggiarlo servono 40 milioni di euro.