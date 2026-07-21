Da quando ha aperto la sessione estiva di calciomercato, proseguono le trattative serrate tra i vari club per rinforzare la propria rosa. In queste ore, in casa Juventus è tornato di moda il nome di Joshua Zirkzee per l'attacco. Attualmente alla Continassa non hanno intrapreso alcuna trattativa con il Manchester United, ma potrebbe essere un'ottima alternativa al posto di Randal Kolo Muani.

Juve: torna di moda Zirkzee per l'attacco

Continua la trattativa tra la Juve e il PSG per l'arrivo di Randal Kolo Muani: il centravanti francese vorrebbe tornare ad indossare la casacca bianconera, ma il club francese non intende affatto diminuire il valore del cartellino.

Di conseguenza alla Continassa hanno iniziato a valutare in piano b e questo porta il nome di Joshua Zirkzee. Il 25enne ha disputato la sua ultima stagione al Manchester United ma non è mai riuscito ad esprimere le sue qualità al meglio come accaduto al Bologna, quindi i Red Devils potrebbero anche decidere di cedere l'attaccante per 35-40 milioni di euro. Il centravanti di origine olandese è sempre stato nei radar della dirigenza bianconera ed ha anche un ingaggio che risulta essere alla portata del club visto che guadagna 4 milioni di euro. Ad oggi, però, la Juve non ha avviato alcuna trattativa con il club inglese.

Gleison Bremer invece è sempre più vicino ad approdare nel campionato turco, dove il Galatasaray ha offerto un ingaggio di circa 8 milioni di euro.

In caso di partenza del difensore brasiliano, alla Continassa potrebbero puntare su Jean-Clair Todibo e Fikayo Tomori: il primo era già stato ad un passo dal vestire la casacca bianconera quando era approdato Thiago Motta alla guida del club ed il fatto che il Wesy Ham sia retrocesso potrebbe aiutare la trattativa, mentre il secondo ha sempre avuto un ottimo rapporto con Massara.

Serie A: le novità legate agli altri club

Il Como per l'arrivo in Champions League vuole costruire una rosa adeguata che sappia competere su tutte le competizioni. Motivo per cui in queste ore ha effettuato un sondaggio per Moise Kean attualmente in forza alla Fiorentina: l'attaccante ha un valore di mercato pari a 40 milioni e la "viola" non intende fare sconti a nessuno.

La Roma dopo essersi vista rifiutare la seconda offerta dal West Ham per portare Crysencio Summerville in giallorosso sembra essere riuscita a trovare un accordo col club inglese. Anche Alejandro Garnacho ha dato la sua priorità al club dei Friedkin, ma non è stata ancora trovata l'intesa con il Chelsea. Nicolò Tresoldi attende di poter indossare la casacca giallorossa, ma ancora non è stata avviata alcuna trattativa tra la Roma e il club Brugge. Diverso il discorso per Matteo Ruggeri che piace molto al Gasp, ma l'Atletico Madrid considera incedibile il suo difensore. Andreas Schjelderup del Benfica è un altro obbiettivo di mercato della Roma, ma il suo club gli ha proposto un rinnovo di contratto.

Nicolò Zaniolo ha invece accettato il rinnovo di contratto proposto dall'Udinese ed è pronto a firmare un contratto fino al 2030 più opzione per un altro anno e riceverà un ingaggio di 1,8 milioni di euro.

Rafik Belghali piace a Roma e Inter, ma il Verona chiede tra i 13-15 milioni di euro per il cartellino.