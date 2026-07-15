La Juventus continua ad essere molto attiva in questa fase di calciomercato estivo. In attesa di capire se la situazione legata all'arrivo di Randal Kolo Muani possa chiudersi in positivo, la dirigenza pensa ad un piano B e porta il nome di Jean-Philippe Mateta. Al contrario risulta difficile il possibile arrivo di Mikel Oyarzabal che sta facendo molto bene ai mondiali con la Spagna.

Juve: le possibili soluzioni in attacco

L'intento della Juve è quello di rinforzare la rosa per essere più competitiva nella stagione 2026/2027. Motivo per cui alla Continassa intendono acquistare almeno due attaccanti d'esperienza.

Il nome in cima alla lista è sempre quello di Randal Kolo Muani, ma l'accordo con il PSG non è stato ancora trovato nonostante il centravanti abbia dato disponibilità a fare ritorno a Torino. Dunque la dirigenza bianconera sta vagliando un piano b che sembra portare il nome di Jean-Philippe Mateta: il 29enne ha ricevuto una proposta per prolungare il contratto fino al 2030 visto che va in scadenza a giugno 2027. Piace anche Santiago Castro, mentre Alexander Sørloth ha dei costi inarrivabili. Mikel Oyarzabal è stato preso in considerazione dalla Juventus dopo l'ottimo torneo mondiale che sta disputando con la Spagna, ma non risulta essere sul mercato. Folarin Balogun è stato preso in considerazione alla Continassa, ma sull'attaccante statunitense con cittadinanza britannica ci sono anche le sirene del Sunderland e del BVB.

Mateo Pellegrino invece piace a prescindere dai nomi sopracitati.

A centrocampo proseguono i contatti tra l'entourage di Franck Kessié e la dirigenza: il 29enne ivoriano ha dato disponibilità ad abbassarsi l'ingaggio a 6 milioni di euro e vuole tornare in Europa. John Lucumì resta ancora in bilico poiché hanno preso informazioni sul difensore anche Al Hilal, Inter e due club di Premier League. Guglielmo Vicario è invece il candidato per difendere la porta bianconera dopo che Dibu Martinez è stato considerato incedibile dal suo club.

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La Roma risulta essere piuttosto attiva in questa fase di mercato. Gianluca Mancini è pronto a firmare il prolungamento di contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 a 3,5 milioni all'anno.

Nicolò Tresoldi ha trovato l'intesa per sbarcare a Trigoria ma la dirigenza giallorossa deve accelerare la trattativa con il Bruges. Anche Diego Moreira ha raggiunto l'accordo per indossare la casacca giallorossa, mentre l'arrivo di Alejandro Garnacho è in stand-by poiché tutto dipende dalla risposta di Crysencio Summerville.

Il Milan ha messo nel mirino Noussair Mazraoui dal Manchester United, mentre il tecnico Ruben Amorim intende convincere Luka Modric a restare almeno un altro anno. Nicolò Zaniolo non ha invece considerato soddisfacente l'aumento d'ingaggio proposto dall'Udinese, e quindi potrebbe decidere di valutare le offerte provenienti da diversi club.