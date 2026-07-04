In seguito all’apertura del calciomercato estivo, la Juve è alla ricerca di un portiere per sostituire il deludente Michele Di Gregorio. In queste ore, alla Continassa hanno preso informazioni su Suzuki del Parma, anche se su di lui ci sono già diversi club della Premier League: durante il mondiale, l’estremo difensore ha messo in mostra le sue qualità tecniche con il Giappone.

Juve: prosegue la ricerca di un estremo difensore

La Juventus continua a prendere informazioni sui portieri in circolazione. In queste ore, la dirigenza bianconera ha preso informazioni sul giapponese Suzuki che durante il mondiale ha fatto molto bene con la propria nazionale.

L’estremo difensore attualmente in forza al Parma ha attirato su di sé anche gli occhi di alcuni club della Premier League. Per ora non c’è alcuna trattativa tra la Juve e il Parma, ma fra i due club c’è un ottimo rapporto: i bianconeri hanno appena ceduto ai gialloblù Daffara sulla quale hanno inserito una clausola sulla futura ricendita del 20%.

Ad oggi, la Juve intende intervenire sul mercato per rimpiazzare Di Gregorio e Perin: entrambi gli estremi difensori, sono stati ritenuti insufficienza dal tecnico Luciano Spalletti. Nei giorni scorsi erano stati accostati alla Juve, Mile Svilar ma la Roma ha respinto l’offerta perché considera il belga incedibile; Guglielmo Vicario continua ad essere in cima alla lista; Dibu Martinez è in salita per via dell’ingaggio considerata l’età del nazionale argentino.

Le novità sulle altre di Serie A

Per quanto riguarda gli altri club di Serie A, il Milan ha raggiunto un accordo Mario Gila. Il calciatore sembrava essere vicino al Napoli, ma nelle ultime ore si era inserita anche l’Atalanta. Il difensore biancoceleste sembra intenzionato ad accettare la proposta ricevuta dai rossoneri, ovvero un ingaggio di 5 milioni di euro più bonus e un contratto quinquennale. A quanto pare nella trattativa è stato decisivo l’intervento del nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim.

L’Inter ha invece trovato l’accordo con Trevoh Chalobah. Al momento però non è stato trovato un accordo col Chelsea che non intende schiodarsi dalla cifra richiesta inizialmente ovvero 35 milioni di euro .

Diverso il discorso per Amman Khalaili: tra l’Union San Gallo ed i campioni d’Italia in carica le trattative stanno procedendo bene.

Stephan El Sharaawy e la Roma sembrano sul punto di divorziare: il “Faraone” sembra intenzionato ad andare in Arabia Saudita.