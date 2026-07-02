Il destino di Nico Gonzalez risulta essere ancora incerto: il centravanti argentino ha lasciato intendere che non vuole affatto fare ritorno alla Juventus, ma al contrario vuole restare all'Atletico Madrid. Attualmente, però, non è stato trovato un punto d'incontro tra i Colchoneros e la dirigenza bianconera: il club iberico non sembra essere disponibile a pagare la clausola rescissoria fissata a 32 milioni di euro.

Juve: i calciatori in entrata e in uscita

In seguito all'apertura del calciomercato estivo, la Juve si sta muovendo per rinforzare la squadra.

Per quanto riguarda Nico Gonzalez il futuro è in bilico: il centravanti non vuole tornare a Torino, ma bensì vuole restare all'Atletico Madrid che lo ha rilanciato. Allo stato attuale, però, resta la distanza tra la dirigenza bianconera e i Colchoneros: quest'ultimi hanno presentato un'offerta da 24 milioni di euro per trattenere l'attaccante a Madrid, ma alla Continassa vogliono i 32 milioni della clausola rescissoria. A questo punto in caso di un mancato accordo tra i due club, il 28enne potrebbe essere un'ottima soluzione per il reparto offensivo: Luciano Spalletti infatti, sembrerebbe essere propenso al ritorno del giocatore.

Per quanto riguarda gli acquisti: Daniel Okolo ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per altri due anni e giocherà per la Next Generations, Jeff Ekhator è stato acquistato dal Genoa e ha firmato un contratto da 1,3 milioni di euro fino al 2031, mentre il ritorno di Tarik Muharemovic è sempre più vicino.

Dalla rivendita futura di Giovanni Daffara, i bianconeri riceveranno dal Parma il 20%.

Le trattative in corso in Serie A

Il sogno del Gasp rimane sempre Mason Greenwood, ma in queste ultime ore si è inserito nella sfida per strappare il centravanti alla Roma anche l'Atletico Madrid oltre al Fenerbahce. L'Olimpique Marsiglia è pronto a scendere da 50 milioni a 40 milioni di euro per cedere il 24enne, ma a fare la differenza potrebbe essere l'ingaggio promesso al calciatore: i Friedkin sono pronti a versare sotto a 5 milioni compresi i bonus, mentre il club turco è pronto a dare 7 milioni più bonus all'attaccante.

Il Milan aveva invece messo nel mirino Virgil Van Dijk, ma il Liverpool non considera cedibile il difensore, mentre Francesco Camarda ha rinnovato con i rossoneri.

La Lazio invece interessata ad Andrea Pinamonti ma il Sassuolo chiede intorno ai 20 milioni di euro. Sul tavolo ci sono anche i rinnovi contrattuali di Patric, Danilo Cataldi e Nicolò Rovella. Per la difesa piace Sergi Dominguez, ma anche Pietro Comuzzo della Fiorentina.