Continuano le trattative in questa sessione di calciomercato. La Juventus intenzionata a sostituire Michele Di Gregorio nel ruolo di estremo difensore ha messo in cima alla lista alcuni giocatori ma ad oggi non è stata avviata alcuna trattativa. Nel frattempo l'entourage di John Stones l'ha proposto alla Continassa, ma la dirigenza ha preso tempo sul difensore.

Juve: piace Dibu Martinez ma non c'è l'accordo con l'Aston Villa

La Juve prosegue i colloqui per rinforzare la rosa allenata da Luciano Spalletti. In cima alla lista del tecnico figura il nome di Dibu Martinez, ma l'Aston Villa non intende cedere il portiere della nazionale argentina.

Per questo motivo alla Continassa hanno chiesto informazioni su Anatolij Trubin del Benfica: il portiere ucraino ha un contratto in scadenza nel 2028 e un valore di mercato di circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Continuano a restare sullo sfondo Zion Suzuki del Parma che ha fatto molto bene durante i Mondiali con il Giappone e Guglielmo Vicario che intende lasciare il Tottenham per fare ritorno in Italia.

Per quanto riguarda gli altri reparti, gli agenti di John Stones hanno contattato la Continassa per chiedere se fossero interessati al loro assistito visto che il suo contratto con il Manchester City è scaduto e quindi arriverebbe a parametro 0. In attesa di capire se la dirigenza bianconera intenda avviare una trattativa col difensore centrale o meno, sullo sfondo restano due club di Premier League.

Serie A: le ultime in entrata e in uscita sugli altri club

La Roma risulta essere piuttosto scatenata sul mercato e dopo l'arrivo di Santiago Castro dal Bologna, intende accelerare per Antonio Nusa: l'attaccante olandese ha dato disponibilità al trasferimento, ma ora il club giallorosso deve andare a trattare col Lipsia che non è affatto un cliente semplice. Su Luiz Henrique dello Zenit e su Bobb del Fulham invece si tratta solamente di voci di mercato infondate.

Carlos Espì del Levante sembrava essere un obbiettivo di mercato della Lazio e del Bologna, ma il promettente attaccante iberico sembra essere destinato alla Premier League sponda Hull City: su di lui pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Il futuro di Warren Bondo sembra essere lontano dal Milan: Stoccarda, Everton e Eintracht Frankfurt hanno messo nel mirino il centrocampista francese.

Per la difesa il Napoli oltre a Federico Gatti della Juve ha messo gli occhi su Benoit Badiashile del Chelsea e Tiago Gabriel del Lecce.