Durante la fase di calciomercato estivo, la Juventus continua a lavorare per rinforzare la rosa allenata da Luciano Spalletti. Tuttavia la dirigenza bianconera sta pensando anche a come piazzare gli esuberi presenti in squadra e chi tra questi può essere "sacrificato". Nelle ultime ore, Joshua Zirkzee è stato proposto alla Continassa visto che in passato è sempre stato un obbiettivo di mercato.

Juve: tutti i movimenti dei giocatori in entrata e in uscita

Continua il processo di rinforzamento da parte della Juve. In queste ore, a finire sulla graticola c'è stato Douglas Luiz: il centrocampista che fino ad oggi sembra essere incedibile, ha ricevuto delle offerte da parte della Ligue 1 e dalla Premier League.

Ad oggi, non è escluso che il calciatore possa lasciare Torino per proseguire l'avventura in un altro club.

Joshua Zirkzee invece è destinato a lasciare il Manchester United. In queste ore, il suo entourage ha contattato la Continassa per piazzare il l'attaccante olandese, ma al momento i bianconeri non hanno ancora deciso se avviare o meno una trattativa con l'olandese. Su di lui resta in attesa anche il Como, che ad oggi non ha avviato una trattativa con i Red Devil.

Tutte le novità riguardanti gli altri club di Serie A

Il Napoli ha avviato i colloqui con il Chelsea per Benoit Badiashile ma al momento resta la distanza sulla formula: i partenopei vorrebbero un prestito con opzione d'acquisto, mentre il club inglese vuole vendere il suo tesserato a titolo definitivo o con obbligo.

Al difensore centrale invece è stato proposto un contratto di 4 anni più opzione di rinnovo per un altro anno ovvero fino al 2031.

La Roma invece ha mostrato interesse e ha avviato una trattativa per il terzino destro dello Sporting Lisbona Ivan Fresneda: i giallorossi sono consapevoli che per acquistare il 21enne servono almeno 15 milioni di euro più rispettivi bonus.

Sankhoun Diawara è in attesa di effettuare i controlli medici in modo da firmare il contratto fino al 2031 con il Milan. Diverso il discorso legato al Fenerbahçe: il club turco ha offerto a Rafa Leao un contratto fino al 2030 con uno stipendio di 10 milioni di euro all'anno più 2 di bonus. I rossoneri infatti, non sono disposti a fare sconti e per cedere il centravanti chiede tra i 50-60 milioni di euro, che non sembrano comunque impensierire i turchi.

Dopo le voci di mercato, John Stones è pronto a firmare con l'Inter un contratto fino al 2028 da 4,5 milioni di euro all'anno: il difensore arriva dal Manchester City a parametro 0. Cuti Romero invece continua ad essere un obbiettivo di mercato dei nerazzurri, nonostante l'arrivo di Stones.