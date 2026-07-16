La Juventus è particolarmente attiva in questa fase di calciomercato estiva, ma sta cercando di piazzare anche alcuni colpi in uscita. Nelle ultime ore, un club della Ligue 1 ha chiesto informazioni su Loïs Openda visto che alla Continassa hanno deciso di mettere il centravanti belga sul mercato. Ad oggi non è stata presentata un'offerta, ma non è escluso che nei prossimi giorni possa arrivare.

Juve: le novità in entrata e in uscita

Tra i giocatori che sono considerati in partenza dalla Juve c'è sicuramente Loïs Openda. L'Olympique Lyonnais ha chiesto informazioni sull'attaccante belga per un prestito con opzione di acquisto.

La dirigenza bianconera infatti, intende puntare tutto su Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino: il primo perché alla Juve ha lasciato un ottimo ricordo e spinge lui per tornare alla Continassa, mentre il secondo è reduce da un'ottima stagione disputata col Parma.

Diversa invece la situazione legata ad Arthur: il centrocampista acquistato dal Barcellona nel 2020 non rientra nei piani del tecnico Luciano Spalletti ma è ancora legato ai bianconeri con un contratto fino a giugno 2027 e un ingaggio piuttosto oneroso.

Serie A: i movimenti degli altri club

Dopo il ritorno in Champions League, la Roma intende rinforzare la rosa per essere competitiva su tutte le competizioni alla quale prenderà parte. Per questo motivo che la dirigenza giallorossa ha raggiunto un accordo con Crysencio Summerville: Friedkin è pronto a mettere sul piatto un'offerta da 45 milioni di euro per ingaggiare il centravanti del West Ham.

Il Napoli ha invece presentato un'offerta da 10 milioni di euro per portare in Italia Exequiel Zeballos dal Boca Juniors: il 24enne ha dato la sua disponibilità per unirsi ai partenopei visto che ha anche un contratto in scadenza nei prossimi mesi. Nelle ultime ore per la difesa è entrato nel mirino del Napoli anche il difensore del Catanzaro Costantino Favasuli: al 22enne è stato proposto un contratto fino al 2031 con opzione al 2032.

L'Inter dopo aver dovuto rinunciare a Anan Khalili per non aver superato i test medici, ha aperto le trattative per il terzino del Tottenham Djed Spence anche se gli Spurs per cedere il 25enne chiedono 35 milioni di euro.

Per quanto riguarda il futuro di Kerim Alajbegovic, il 18enne è sempre più vicino all'Atalanta: la dirigenza è pronta a pagare al Bayer Leverkusen 25 milioni di euro, mentre l'attaccante ha detto sì ad un contratto fino al 2031. Su Ardon Jashari invece la Dea intende capire quali sono i piani del Milan, ovvero se intendono metterlo sul mercato oppure tenerlo in rosa.