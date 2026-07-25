La Juventus risulta essere molto attiva in questa fase di calciomercato sia in entrata che in uscita. Lois Openda infatti, è ad un passo dal firmare il contratto con il Lione, poiché non rientra più nei piani della dirigenza bianconera ma neanche nel progetto del tecnico Luciano Spalletti. Nonostante il prestito, alla Continassa pagheranno metà dell'ingaggio del 26enne.

Juve: le ultime novità

Il futuro di Lois Openda è destinato ad essere lontano dalla Juve. Il 26enne belga è pronto a firmare un contratto con il Lione fino al 2031 con possibilità di rinnovare per un altro anno.

La novità delle ultime ore, però, prevede una novità sull'ingaggio del centravanti: i 4 milioni di euro infatti, verranno pagati in parte dalla dirigenza bianconera. La formula invece non è a titolo definito, ma è un prestito con opzione d'acquisto.

Per quanto riguarda le altre trattative tutto sembra tacere. Randal Kolo Muani risulta essere in cima alla lista di Luciano Spalletti, ma la trattativa col PSG non è ancora chiusa. Santiago Castro risulta essere troppo costoso in base al rapporto qualità-prezzo. Discorso in stand-by anche quello legato al portiere che possa sostituire Michele Di Gregorio: in lizza restano Dibu Martinez, Guglielmo Vicario e Zion Suzuki sullo sfondo.

Cosa sappiamo sulle altre squadre di Serie A

La Roma continua a lavorare per rinforzare la rosa dopo le trattative saltate con Mason Greenwood, Crysencio Summerville e Alejandro Garnacho. I Friedkin hanno deciso di puntare tutto su Antonio Nusa: anche il centravanti del Lipsia ha dato il suo ok per indossare la maglia giallorossa nelle prossime stagioni. Per Said El Mala invece a Trigoria hanno deciso di non affondare il colpo. Santiago Castro piace molto ai giallorossi e quindi si lavora per una formula che possa accontentare tutti compreso il Bologna: quest'ultimo chiedono 40 milioni per il cartellino del centravanti. Non è escluso che i giallorossi inseriscano Artem Dovbyk nella trattativa, visto che non rientra nel progetto del Gasp.

Il Milan è alle prese con la cessione di Rafa Leao: Galatasaray e Fenerbahce si contendono l'attaccante portoghese, ma quest'ultimo chiede uno stipendio da top player e prima vuole valutare le offerte provenienti dalla Premier League.

L'Inter intende intensificare i rapporti col Tottenham per il prestito del Cuti Romero, mentre la Fiorentina intende portare in rosa Franco Mastantuono del Real Madrid. Nel Napoli invece risulta essere incerto il futuro di Kevin De Bruyne: il centrocampista belga non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Max Allegri.