In seguito all'apertura del calciomercato estivo, i club si sono attivati per i giocatori in entrata e in uscita. La Juve ha provato a chiedere informazioni al Parma per Zion Suzuki tra i pali e nel mentre ha sondato anche Mateo Pellegrino reduce dell'ottima stagione al Parma. Tuttavia al momento da parte della dirigenza bianconera non è pervenuta alcuna offerta ufficiale.

Juve: Vicario il prescelto tra i pali, Pellegrino nel mirino

Nei giorni scorsi, la Juventus ha contattato il Parma per prendere informazioni su Zion Suzuki: il portiere giapponese ha disputato un ottimo mondiale con la propria nazionale, ma su di lui ci sono diversi club di Premier League e ha un valore di cartellino intorno ai 30 milioni di euro.

Oltre a prendere informazioni sull'estremo difensore, alla Continassa hanno sondato anche la pista legata a Mateo Pellegrino. Il centravanti argentino ha fatto un'ottima stagione al Parma, ma attualmente non è stata avanzata alcuna offerta. Tra la Juve e il Parma i rapporti sono ottimi, visto che i bianconeri hanno ceduto Daffara ed in caso di una rivendita futura avranno anche il 20%.

Scartato Suzuki, il prescelto tra i pali sembra essere Guglielmo Vicario: il portiere vuole lasciare la Premier League, mentre il valore del cartellino e l'ingaggio è ritenuto giusto dalla dirigenza bianconera a differenza dell'ingaggio chiesto da Dibu Martinez per sbarcare a Torino. Randanl Kolo Muani intende tornare ad indossare la casacca bianconera, quindi la Juve a breve presenterà un'offerta al PSG per riportare il centravanti alla corte di Luciano Spalletti.

Tutte le novità sugli altri club di Serie A

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra ormai essere agli sgoccioli: il centravanti belga ha un contratto da 8 milioni a stagione che scade a giugno 2027. In questi giorni, Fenerbahce e il Besiktas hanno mostrato interesse per il 33enne ma non hanno presentato alcuna offerta ufficiale. Nahuel Molina è stato offerto al club partenopeo, che ora attende di sapere il costo dell'operazione e l'ingaggio del terzino destro per capire se avviare o meno la trattativa con l'Atletico Madrid. Giovanni Di Lorenzo è invece pronto a prolungare il contratto fino al 2029 così come Antonio Vergara.

Ruben Amorim è sbarcato a Milano per iniziare l'avventura sulla panchina del Milan.

In attesa di concludere l'accordo per l'acquisto di Mario Gila, Rafa Leao è stato messo ufficialmente sul mercato in quanto non rientra nei piani del club.

La Lazio è invece vicina a concludere la trattativa per portare Jonathan Asp a Formello con un contratto fino al 2031. Sergi Dominguiez ha raggiunto l'accordo con il club di Lotito fino al 2031, ma ora serve chiudere la trattativa con la Dinamo Zagabria.