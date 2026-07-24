Il calciomercato riserva sempre dei colpi di scena. In queste ore, la Juventus ha alzato l'offerta per ingaggiare Randal Kolo Muani visto che anche il calciatore francese spinge per lasciare Parigi e fare ritorno a Torino. Nel frattempo ai bianconeri è stato anche proposto Kepa Arrizabalaga che sembra essere in procinto di lasciare l'Arsenal, ma la trattativa non sembra interessare alla Continassa.

Juve: le ultime di mercato

La Juve continua ad imbastire diverse trattative di mercato sia in entrata che in uscita, ma ad oggi sembra essere tutto fermo.

Per quanto riguarda l'arrivo di un centravanti infatti, la trattativa col PSG è in attesa: la dirigenza bianconera ha alzato l'offerta a 40 milioni di euro per ingaggiare Randal Kolo Muani. Dunque ora bisogna attendere la risposta dei parigini; va precisato che anche l'attaccante francese vorrebbe tornare a Torino. Mateo Pellegrino è un altro obbiettivo di mercato della Juve, ma anche in questo caso non è stata trovata la quadra tra i bianconeri e il Parma: il club dove milita il centravanti chiede 30 milioni di euro e un obbligo di acquisto, mentre i bianconeri vogliono tentare la formula del prestito oneroso più opzione d’acquisto. Gli emiliano intendono aspettare un'ulteriore mossa dei bianconeri, ma sullo sfondo restano il Crystal Palace, un club francese e la Fiorentina in caso di partenza di Moise Kean.

In merito al discorso legato ai portieri, in queste ore l'entourage di Kepa Arrizabalaga che potrebbe lasciare l'Arsenal, ma per i bianconeri non sembra essere una priorità. Diverso il discorso nei confronti di Dibu Martinez, visto che alla Continassa stanno ancora aspettando di capire se intavolare o meno una trattativa.

Le novità sulle altre squadre di Serie A

Il Napoli è sempre alla finestra per Federico Gatti, ma al momento deve prima liberarsi degli esuberi presenti in rosa. Ai partenopei piace anche Niccolò Fortini, ma ad oggi non c'è alcuna trattativa in corso.

Il Milan è ad un passo da Sankhoun Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro: il difensore centrale è pronto a firmare un contratto fino al 2031.

Inoltre hanno firmato il prolungamento di contratto Francesco Camarda e Christian Comotto.

L'Inter sta lavorando sul rinnovo di contratto di Pio Esposito, mentre il Como vuole tentare il tutto per tutto per ingaggiare Trevoh Chalobah: si parla di un'offerta ufficiale di 25 milioni più 5-6 di bonus, anche se il Chelsea chiede 30 milioni più 5 di bonus. Il Galatasaray ha invece rifiutato la proposta per Davidson Sanchez.