Continua la ricerca di un estremo difensore da parte della Juventus in questa sessione di calciomercato estivo. Tra i vari nomi accostati alla Continassa, in queste ultime ore la dirigenza ha valutato il possibile arrivo di Anatolij Trubin, mentre l'entourage di Filip Jorgensen ha contattato la dirigenza bianconera per offrire il loro assistito di proprietà del Chelsea.

Juve: accostati nuovi nomi per il post Di Gregorio-Perin

La Juve non intende affatto proseguire la prossima stagione 2026/2027 con Michele Di Gregorio e Mattia Perin tra i pali. Motivo per cui la dirigenza si è mossa per trovare un ottimo sostituto.

Mentre Guglielmo Vicario resta in stand-by e Dibu Martinez è considerato incedibile dal suo club, alla Continassa hanno messo nel mirino Anatolij Trubin ma senza avviare una trattativa ufficiale col Benfica. Inoltre l'entourage di Filip Jorgensen ha contattato la dirigenza bianconera per proporgli il loro assistito che risulta essere di proprietà del Chelsea.

A centrocampo la Juventus ha avviato i contatti per portare Franck Kessié a Torino: il calciatore ivoriano è pronto a tornare in Europa, ma l'ingaggio richiesto oscilla tra i 6-6,5 milioni di euro mentre la società è pronta ad offrire un salario massimo di 5 milioni di euro. Tra i giocatori in uscita invece ci sono Nico Gonzalez che probabilmente verrà acquistato a titolo definitivo dall'Atletico Madrid e Cabal il cui destino sembra essere al Besiktas.

Roma, Milan, Napoli, Lazio e Inter: le ultime di mercato

La Lazio ha chiuso la trattativa per portare a Formello Danilho Doekhi: il difensore ha firmato un contratto fino al 2029 con opzione di rinnovo per un altro anno.

La Roma ha invece ufficializzato i rinnovi contrattuali di Gianluca Mancini e Bryan Cristante: entrambi i calciatori hanno firmato un prolungamento fino al 2029 con opzione di rinnovo fino al 2030.

Il Milan ha iniziato a seguire da vicino Pierre-Emile Højbjerg che risulta essere in uscita dall'Olimpique Marseille.

Il Napoli è alle prese con l'infortunio di Alessandro Buongiorno: in attesa di capire i tempi di recupero del difensore, il nuovo Massimiliano Allegri potrebbe decidere di testare Rafa Marin o adattare uno dei calciatori disponibili in rosa.

In alternativa c'è sempre in agguato Federico Gatti ma prima di acquistare, il club partenopeo deve cedere visti gli esuberi.

Il destino di Davide Frattesi all'Inter risulta essere in stand-by. Il 26enne continua a seguire da vicino le trattative che lo riguardano e non disdegnerebbe un'esperienza lontano dall'Italia, ma se si presenta la giusta offerta dalla Serie A ovviamente accetterebbe.