In seguito all'apertura del calciomercato estivo, la Juventus è alla ricerca di un portiere visto che non intende affatto iniziare la stagione con Michele Di Gregorio e Mattia Perin. In queste ultime ore, è tornato prepotentemente in cima alla lista il nome di Guglielmo Vicario tanto che alla Coninassa continuano i colloqui con il Tottenham. I bianconeri avevano avanzato un'offerta concreta per Mile Svilar, ma la Roma ha risposto con un "no, grazie".

Juve: ancora dubbi sul portiere, Ekhator è il primo colpo di mercato

La passata stagione ha visto la Juve non essere affatto soddisfatta del rendimento di Michele Di Gregorio così come quello di Mattia Perin.

Dunque in vista della nuova stagione Luciano Spalletti ha chiesto un estremo difensore che possa garantire sicurezza dietro. Al 1° luglio 2026 sono tanti i nomi che sono stati accostati alla "Vecchia Signora" ma nelle ultime ore, ha ripreso forza il nome di Guglielmo Vicario. Quest'ultimo è intenzionato a lasciare il Tottenham per fare ritorno in Serie A, ma di ingaggio vuole 4 milioni di euro. Al momento proseguono i colloqui tra l'entourage del 29enne e la dirigenza bianconera. Dibu Martinez che invece accettato il trasferimento a Torino, sembra essere rimasto in stand-by con l'arrivo di Carnevali: la società considera esagerato l'ingaggio del nazionale argentino vista l'età dell'estremo difensore.

Nelle scorse ore, la Juve si è sentita rispondere un sonoro "no" dalla Roma per Mile Svilar: i giallorossi considerano il belga incedibile, tanto che hanno rifiutato due proposte molto onerose.

Jeff Ekhator è invece il primo colpo di mercato piazzato dalla Juve: l'attaccante ha firmato un contratto da 1,3 milioni di euro all'anno e indosserà la casacca bianconera fino al 2031, mentre il Genoa l'ha ceduto per 18 milioni (bonus inclusi).

Inter: al via la rivoluzione

L'Inter è alle prese con una vera e proprio rivoluzione all'interno della rosa. In queste sessione di mercato infatti, sono diversi i giocatori che lascereranno Appiano Gentile: Stefan De Vrij ha firmato un contratto con i greci del Panathinaikos, mentre Francesco Acerbi, Yann Sommer e Matteo Darmian non hanno ancora trovato una sistemazione ma il loro contratto è scaduto.

In entrata invece piace Cuti Romero, ma i costi per i club di Serie A sono troppo elevati quindi probabilmente la destinazione finale sarà la Liga. Il difensore è intenzionato a lasciare il Tottenham nonostante la stima di De Zerbi. Anan Khalaili è un nome caldo alla Pinetina, così come quello di Trevoh Chalobah: il giocatore vorrebbe provare l'esperienza italiana ed il Chelsea ha già respinto l'offerta di 25 milioni di euro da parte del Como.

Milan: Amorim ha messo nel mirino un altro portoghese

Per quanto riguarda il Milan, dopo l'arrivo di Gonçalo Ramos nel mirino del nuovo tecnico Ruben Amorim c'è un altro portoghese ovvero Gonçalo Inacio. Il difensore centrale è in cima alla lista, ma la trattativa non è facile da chiudere poiché il 24enne è uno dei perni dello Sporting Lisbona. Antonio Silva invece piace ai rossoneri, ma attualmente non è stata presentata un'offerta concreta al Benfica.