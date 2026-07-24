Non c'è soltanto la ricerca di un nuovo portiere e di un centravanti tra le priorità della Juventus. La società bianconera è al lavoro anche per rinforzare la difesa e regalare a Luciano Spalletti un centrale di alto livello. Nel frattempo il Napoli segue Federico Gatti come possibile sostituto dell'infortunato Alessandro Buongiorno, mentre la Juventus continua a spingere per arrivare a Jhon Lucumí del Bologna.

Il mercato dell'Inter continua a vivere continui cambi di scenario. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e lo stop all'operazione Khalaili a causa delle visite mediche, la dirigenza nerazzurra ha deciso di modificare le proprie priorità.

Se fino a poco tempo fa l'obiettivo principale era trovare un nuovo esterno destro, ora l'attenzione è rivolta soprattutto al reparto arretrato, con Cristian "Cuti" Romero diventato il grande obiettivo.

Dopo gli acquisti di fila di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan continua a muoversi sul mercato e mette a segno un altro colpo per il futuro. Il nuovo rinforzo arriva dalla Francia e risponde al nome di Sankhoun Diawara, difensore centrale classe 2006 del Troyes, reduce da una stagione in Ligue 2 con 14 presenze e oltre 1.000 minuti disputati.

Calciomercato Juventus, Lucumí resta un obiettivo concreto

Le mosse in entrata della Juventus dipenderanno in larga parte dalle cessioni. In questo senso potrebbe risultare decisiva la possibile partenza di Loïs Openda, finito nel mirino del Lione, che vorrebbe riportare in Francia l'attaccante belga.

Un'eventuale operazione in uscita consentirebbe ai bianconeri di avere maggiore margine per affondare il colpo sul mercato, con Giovanni Carnevali pronto a puntare su Lucumí.

Nella giornata di ieri, a margine dell'assemblea di Lega, il dirigente juventino ha avuto un confronto con Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna. Al centro del colloquio c'è stato proprio il difensore colombiano: la Juventus sarebbe pronta a mettere sul tavolo un'offerta da circa 20 milioni di euro. Resta però viva la concorrenza del Beşiktaş, allenato da Vincenzo Italiano, che potrebbe convincere il giocatore con una proposta economica particolarmente importante.

L'Inter accelera per Romero: il Tottenham fissa il prezzo

Nonostante il rientro di Benjamin Pavard, che potrebbe comunque partire in caso di un'offerta da almeno 15 milioni di euro, i nerazzurri devono fare i conti con gli addii a parametro zero di Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian. Di conseguenza, soprattutto se dovesse essere ceduto anche il difensore francese, serviranno almeno due nuovi centrali, di cui uno di assoluto livello.

Dopo aver accantonato la pista che portava a Trevoh Chalobah, ritenuta troppo complicata sia dal punto di vista tecnico sia economico, l'Inter ha deciso di puntare con decisione su Cristian Romero. Un'operazione sostenuta anche da Javier Zanetti e Lautaro Martínez.

Nei giorni scorsi la società ha avviato i primi contatti con il Tottenham, anche grazie ai segnali arrivati dall'entourage del difensore argentino, ricevendo l'apertura a una possibile cessione durante questa finestra di mercato.

Successivamente ci sono stati colloqui diretti con gli agenti del giocatore per valutare le richieste economiche relative all'ingaggio e alle commissioni.

Prima di presentare un'offerta ufficiale al Tottenham, l'Inter vuole verificare la disponibilità del giocatore ad accettare un contratto in linea con la politica salariale del club, che prevede un tetto di circa 4 milioni di euro a stagione.

Solo in un secondo momento i nerazzurri affronteranno la trattativa con il Tottenham, che pur essendo disposto a lasciare partire Romero non intende fare sconti.

Secondo le ultime indiscrezioni, per convincere gli Spurs servirà un'offerta complessiva di circa 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Milan, preso Diawara: il giovane centrale può restare subito in prima squadra

Inizialmente l'idea del club rossonero era quella di aggregare il giovane francese al Milan Futuro di Sergio Navarro, così da permettergli un percorso di crescita graduale. La dirigenza, però, sta valutando la possibilità di inserirlo immediatamente nella rosa della prima squadra.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il piano sarebbe quello di farlo lavorare al fianco di Strahinja Pavlović, giocatore a cui Diawara ricorda molto per caratteristiche fisiche e tecniche.

Il giovane centrale potrebbe quindi diventare il suo vice, mentre il Milan completerebbe il reparto con l'arrivo di un altro difensore.

Diawara è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese: fisicamente imponente, mancino naturale e dotato di buone qualità nella costruzione dal basso, ha già raccolto diverse convocazioni con la nazionale francese Under 19.

L'investimento del Milan dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. Fondamentale nella trattativa è stata anche la scelta del giocatore, che ha deciso di rifiutare la proposta dei Glasgow Rangers per sposare il progetto del club rossonero.