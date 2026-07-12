La Juventus continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo per la mediana. I bianconeri avrebbero infatti messo gli occhi su Joao Palhinha, centrocampista portoghese rientrato al Bayern Monaco dopo l'esperienza in prestito al Tottenham. Giocatore di grande esperienza internazionale e dotato di forte personalità, rappresenterebbe un'opzione affidabile per la squadra guidata da Luciano Spalletti.

Nel giorno in cui il Coni ha richiesto ulteriori verifiche sulla posizione di Khalaili, torna d'attualità anche il nome di Guéla Doué.

Il terzino classe 2000 dello Strasburgo, già accostato all'Inter nei giorni scorsi, resta un profilo monitorato dalla dirigenza nerazzurra, anche se al momento non sembra rappresentare la prima scelta.

Juventus e Milan interessati a Joao Palhinha, il Bayern Monaco lo mette in vendita

L'allenatore Vincent Kompany avrebbe già dato il via libera alla sua partenza, aprendo così la strada a una possibile trattativa. Oltre alla Juventus, anche il Milan segue con interesse il centrocampista, facendo presagire un possibile duello di mercato tra i due club.

Dopo il mancato riscatto da parte del Tottenham, che ha deciso di investire su Sandro Tonali, il classe 1995 è nuovamente disponibile sul mercato. L'ipotesi più concreta resta quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, una formula già utilizzata nell'ultima stagione e che potrebbe soddisfare sia il Bayern Monaco sia le società interessate.

La Juventus, del resto, è alla ricerca di nuovi innesti in mezzo al campo e continua a valutare diverse opportunità. Tra i nomi monitorati figurano anche Franck Kessié e Leon Goretzka, entrambi potenzialmente acquistabili a parametro zero, oltre a Davide Frattesi e Stanislav Lobotka. Sullo sfondo resta infine il sogno rappresentato da Bruno Fernandes.

L'Inter sonda la pista Guéla Doué

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'Inter aveva effettuato un sondaggio per Guelà Doué, aspettando le visite mediche di Khalaili, ma le caratteristiche del giocatore non corrispondono pienamente a quelle richieste da Cristian Chivu. L'allenatore, infatti, è alla ricerca di un esterno con maggiore propensione offensiva, capace di garantire la stessa spinta che offriva Denzel Dumfries, un identikit che si avvicina maggiormente a quello di Palestra e dello stesso Khalaili.

Doué, invece, è considerato un laterale più attento alla fase difensiva e meno incisivo negli ultimi metri. Per questo motivo resta un'opzione sul tavolo, ma non il profilo che al momento convince maggiormente lo staff tecnico nerazzurro.

Il Napoli spinge per Zeballos e valuta altri profili: Dodo, Norton-Cuffy e Kovar gli obiettivi per Allegri

Il Napoli continua a programmare il futuro, concentrandosi prima sulle cessioni ma senza perdere di vista gli obiettivi per rinforzare la rosa. Tra i nomi più seguiti c'è quello di Exequiel Zeballos, esterno argentino di 24 anni considerato un profilo ideale per ricoprire entrambe le corsie offensive. Nonostante una carriera rallentata da diversi problemi fisici, il talento del Boca Juniors sembra ormai pronto per il definitivo salto di qualità.

Il giocatore avrebbe già dato priorità agli azzurri, respingendo anche una proposta economicamente molto vantaggiosa del CSKA Mosca.

Il club partenopeo, però, guarda anche ad altri reparti. Per la fascia destra resta aperta la ricerca di un nuovo esterno: dopo la pista Khalaili, uno dei principali candidati è Dodo della Fiorentina. Il brasiliano, 27 anni, è destinato a lasciare il club viola dopo il mancato rinnovo del contratto e piace anche al Nottingham Forest. Il direttore sportivo Giovanni Manna segue inoltre con attenzione Brooke Norton-Cuffy, laterale inglese classe 2003 attualmente al Genoa.

Anche tra i pali il Napoli valuta possibili innesti. Oltre a Kovar, portiere del PSV Eindhoven, prende quota l'ipotesi Wladimiro Falcone del Lecce, estremo difensore esperto che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Meret.

Prima di definire eventuali arrivi, però, sarà necessario trovare una sistemazione a Vanja Milinkovic-Savic: l'Hull City ha manifestato il proprio interesse, ma al momento manca ancora un'intesa con il Napoli.