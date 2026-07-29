Il nome di Theo Hernandez torna ad accendere il mercato italiano. Il terzino francese avrebbe manifestato la propria disponibilità a rientrare in Serie A, proponendosi sia alla Juventus sia al Napoli guidato da Massimiliano Allegri. Il Milan continua la ricerca di un rinforzo offensivo per completare il reparto a disposizione di Ruben Amorim e, nelle ultime ore, è emerso un nuovo profilo. Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, ai rossoneri sarebbe stato proposto Matias Soulé, esterno offensivo argentino classe 2003, attualmente in forza alla Roma.

Juventus, Theo Hernandez si propone: Massara ci pensa, ma l'ingaggio resta un ostacolo

A Torino potrebbe ritrovare Frederic Massara, oggi Chief Football Officer bianconero, con il quale ha condiviso l'esperienza al Milan culminata con la conquista dello Scudetto nel 2022. Un rapporto che potrebbe favorire eventuali contatti tra le parti.

Theo, classe 1997, è attualmente legato all'Al-Hilal da un contratto valido fino al giugno 2028.

L'ostacolo principale per un eventuale approdo alla Juventus è rappresentato dall'ingaggio. Il francese percepisce infatti circa 20 milioni di euro netti a stagione, una cifra molto distante dai parametri economici del club bianconero, il cui tetto salariale è fissato intorno ai 7 milioni annui.

Per agevolare l'operazione si valuta anche l'ipotesi di un trasferimento in prestito, mentre il suo agente, Manuel Garcia Quilon, starebbe sondando anche altri importanti club europei.

Un eventuale arrivo di Theo potrebbe inoltre essere legato alla partenza di Andrea Cambiaso, considerato tra i possibili sacrificabili sul mercato. Sul laterale della Nazionale italiana si sono registrati finora gli interessamenti di Barcellona, Chelsea, Inter e Como, anche se il giocatore ha recentemente ribadito la propria volontà di restare a Torino, sottolineando come le continue voci di mercato facciano ormai parte del calcio.

Milan, spunta l'idea Soulé: la Roma chiede 35 milioni, i rossoneri ci pensano

Per lasciarlo partire, la Roma valuta il cartellino circa 35 milioni di euro.

I giallorossi puntano infatti a realizzare una plusvalenza, dopo aver acquistato il giocatore dalla Juventus nell'estate del 2024 per 25,6 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Nell'accordo tra i due club è presente anche una clausola che garantisce ai bianconeri il 10% dell'eventuale futura rivendita del calciatore.

Soulé percepisce infatti circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra in linea con la politica salariale del club rossonero.

Nelle scorse settimane, tuttavia, il procuratore del giocatore, Martin Guastadisegno, aveva ridimensionato le indiscrezioni sul futuro del suo assistito, spiegando che, nonostante i numerosi contatti ricevuti, nessuna società aveva ancora presentato un'offerta concreta e ribadendo come Soulé rappresenti un patrimonio importante per la Roma.

Fiorentina, suggestione Mastantuono: Paratici segue il talento argentino, tutto dipende da Kean

La Fiorentina guarda con attenzione al mercato internazionale e tra i profili finiti nel mirino ci sarebbe anche Franco Mastantuono. Il giovane talento argentino, destinato a lasciare il Real Madrid, rappresenta una delle idee più intriganti per il direttore sportivo Fabio Paratici, che sta monitorando l'evolversi della situazione.

Il principale ostacolo resta però la valutazione fissata dal club spagnolo, che chiede 45 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Una cifra attualmente molto elevata per le casse viola, anche se eventuali cessioni potrebbero garantire maggiore margine di manovra.

Un'eventuale apertura del Real Madrid a un trasferimento in prestito renderebbe invece l'operazione più accessibile, pur aumentando sensibilmente la concorrenza di altri club interessati.

Nel frattempo, il mercato della Fiorentina resta legato anche al futuro di Moise Kean. Il Como continua a seguire con interesse l'attaccante e attende il momento giusto per tentare l'affondo. Per convincere la società viola serviranno oltre 40 milioni di euro, anche se il club lombardo spera di ottenere condizioni più favorevoli. Qualora Kean dovesse lasciare Firenze, la Fiorentina avrebbe già individuato alcune possibili alternative, tra cui Andrea Pinamonti e Mateo Pellegrino.