Il mercato della Juventus è ancora in piena evoluzione e uno dei nodi principali riguarda il portiere. Il ruolo di titolare, infatti, non ha ancora un padrone e tra le preferenze della dirigenza e le reali possibilità di chiudere un'operazione c'è ancora parecchia distanza.

Intanto l'Inter dopo aver riscontrato problemi durante le visite mediche di Khalaili è alla ricerca di un sostituto: i nerazzurri pensano a Belghali e Douè.

Il ritorno di Ederson all'Atalanta ha riacceso le speranze di una parte dei tifosi del Milan. Fino a poche ore fa uno scenario del genere sembrava improbabile, ma gli ultimi aggiornamenti e le dichiarazioni di Fabrizio Romano sul suo canale YouTube hanno alimentato nuove indiscrezioni sul futuro del centrocampista brasiliano.

La Juventus cerca un portiere: sfida tra Martinez e Vicario per il ruolo

I dirigenti bianconeri Carnevali e Massara continuano a seguire con attenzione Emiliano "Dibu" Martinez, protagonista anche nella notte con la maglia dell'Argentina contro la Svizzera. L'estremo difensore dell'Aston Villa, da tempo nel mirino della Juventus, avrebbe già dato il proprio assenso a un eventuale trasferimento a Torino. Il principale ostacolo resta però la valutazione fatta dal club inglese, che chiede tra i 10 e i 12 milioni di euro per il cartellino. La Juventus, invece, punta a chiudere l'affare con un'offerta compresa tra i 6 e i 7 milioni. Una differenza significativa che rende la trattativa complicata, anche perché l'Aston Villa non sembra intenzionato a concedere sconti.

Sullo sfondo resta comunque l'opzione rappresentata da Vicario del Tottenham.

La società bianconera, inoltre, deve fare i conti con alcuni vincoli economici che limitano il margine d'azione sul mercato. A pesare è anche una rosa attualmente molto ampia, composta da circa 30 giocatori. Con il rientro di sette calciatori dai rispettivi prestiti, la Juventus dovrà prima alleggerire e riorganizzare l'organico in vista della nuova stagione.

Inter problemi per Khalaili e spunta il nome di Belghali

Se l'Inter non dovesse riuscire a chiudere l'operazione per Khalaili, sarebbe costretta a tornare sul mercato per individuare un nuovo esterno destro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i profili valutati ci sarebbe anche Belghali, giocatore dell'Hellas Verona, reduce dalla retrocessione in Serie B.

Tra le alternative più accreditate figura anche Guéla Doué, già preso in considerazione come possibile piano B rispetto all'esterno israeliano. Il laterale ivoriano viene valutato dallo Strasburgo tra i 35 e i 40 milioni di euro e piace anche al Milan, che avrebbe già avviato i primi contatti con il suo entourage. Il giocatore vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Milano, ma resta da trovare un'intesa con il club francese, che punta a ottenere il massimo dalla sua cessione.

Ederson torna all'Atalanta e il Milan ci pensa

Il Manchester United ha deciso di non portare a termine l'operazione dopo che, nel corso delle visite mediche, sarebbero emersi alcuni aspetti che hanno spinto il club inglese a rinunciare all'acquisto.

Ederson, attualmente in vacanza, raggiungerà regolarmente il ritiro dell'Atalanta, che starebbe valutando di proporgli il rinnovo del contratto. L'obiettivo è sia ribadire la fiducia nei suoi confronti sia evitare di arrivare troppo vicini alla scadenza dell'accordo.

Ruben Amorim continua a stimare molto il brasiliano, considerandolo il centrocampista ideale per il suo sistema di gioco. Nonostante questo apprezzamento, il Milan non avrebbe ancora mosso passi concreti né con l'entourage del giocatore né con la società bergamasca.

Per il momento, dunque, non si registrano trattative in corso, ma resta da capire come evolverà la situazione nelle prossime settimane. L'Atalanta, infatti, non ha modificato la valutazione del cartellino di Ederson, che resta fissata intorno ai 50 milioni di euro.

Per convincere il club nerazzurro a lasciarlo partire servirà quindi un'offerta di primo livello, mentre la società continua a programmare la nuova stagione contando su uno dei suoi uomini più importanti.