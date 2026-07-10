Nemanja Matic torna a essere accostato alla Juventus come possibile soluzione economica per rinforzare il centrocampo. Il centrocampista serbo, che compirà 38 anni ad agosto, sarebbe stato proposto a Giovanni Carnevali da Vlado Lemic nel corso di un incontro con il dirigente bianconero e Frederic Massara dedicato a Emiliano Martinez, portiere argentino seguito dalla Juve e assistito dallo stesso agente.

Intanto il Milan continua a monitorare diversi profili per rinforzare la trequarti, seguendo una linea ben precisa. L'obiettivo è individuare un giocatore mancino da schierare sulla fascia destra, capace di accentrarsi, creare superiorità numerica e rendersi pericoloso con il tiro.

Matic proposto alla Juventus, il club riflette sul giocatore

Attualmente Matic percepisce uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione. In caso di arrivo a Torino, il suo ruolo non sarebbe quello di titolare fisso, ma di alternativa affidabile, capace di garantire esperienza, equilibrio e solidità alla mediana.

L'eventuale trasferimento rappresenterebbe un incrocio rimandato di circa dieci anni. Quando vestiva la maglia del Chelsea, infatti, Matic era già stato vicino alla Juventus, senza però che l'operazione andasse in porto. Il serbo conosce già la Serie A grazie all'esperienza con la Roma nella stagione 2022/23.

L'Inter spinge per assicurarsi Chalobah

In questa fase iniziale del calciomercato l'Inter è concentrata soprattutto sul rafforzamento della difesa, reparto che ha perso anche Stefan de Vrij e Francesco Acerbi.

Dopo aver definito l'arrivo di Ivan Provedel tra i pali e chiuso l'operazione per Khalaili, la dirigenza nerazzurra è ora alla ricerca di un difensore centrale di grande esperienza e spessore internazionale.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo resta Trevoh Chalobah, attualmente al Chelsea e impegnato nel Mondiale per Club. Tra le possibili alternative spicca anche David Alaba, 34 anni, attualmente svincolato dopo una carriera ai massimi livelli. L'austriaco, protagonista con Bayern Monaco e Real Madrid, rappresenterebbe un innesto di grande affidabilità, oltre a poter garantire leadership ed esperienza alla retroguardia della squadra campione d'Italia.

Milan alla ricerca di un trequartista: ipotesi Karetsas e Uzun

Nelle idee di Ruben Amorim, il reparto offensivo dovrebbe vedere Christian Pulisic partire da sinistra, con Christopher Nkunku come principale alternativa, mentre sulla corsia opposta è atteso un nuovo innesto, con Samuel Chukwueze pronto a ricoprire il ruolo di prima riserva. La strategia è chiara: l'allenatore indica le caratteristiche ideali, il comitato tecnico seleziona i profili più adatti e la proprietà, guidata da Gerry Cardinale, decide su quali obiettivi investire.

Tra i nomi che piacciono maggiormente c'è Konstantinos Karetsas, talento greco classe 2007 del Genk. Mancino naturale, si è messo in luce nell'ultima stagione grazie a personalità, qualità tecniche e visione di gioco.

Con il club belga ha collezionato 49 presenze tra campionato, Coppa del Belgio ed Europa League, mettendo a segno 3 gol e fornendo ben 18 assist.

Un altro giovane osservato con grande attenzione è Karim Alajbegovic. Il 19enne, reduce da una stagione al Salisburgo prima del rientro al Bayer Leverkusen, ha chiuso l'annata con 13 reti e 4 assist in 44 partite. Le sue prestazioni, tra l'altro, avevano già impressionato anche contro l'Italia nel playoff disputato a marzo. Al di là delle statistiche, Karetsas e Alajbegovic condividono le qualità ricercate dal Milan: talento, fantasia e capacità di saltare l'uomo.

Tra le alternative figura anche Can Uzun, trequartista turco dell'Eintracht Francoforte nato nel 2005.

Pur essendo leggermente più esperto degli altri candidati, resta un profilo molto giovane e con ampi margini di crescita. Può agire in diverse posizioni dalla metà campo in avanti ed è abile con entrambi i piedi. Nell'ultima stagione ha realizzato 10 gol e 6 assist in 28 presenze. La valutazione del suo cartellino supera i 40 milioni di euro, ma il Milan è pronto a investire con decisione per regalare ad Amorim un rinforzo di qualità.