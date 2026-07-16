La Juventus continua a concentrare i propri sforzi sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere e di un attaccante capace di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Dusan Vlahovic. Parallelamente, però, la dirigenza bianconera sta valutando anche possibili interventi a centrocampo, con l'obiettivo di aggiungere alla rosa un elemento di grande forza fisica, esperienza e personalità.

Il nome in cima alla lista resta quello di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano si è svincolato dall'Al Ahli lo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto e rappresenta un'opportunità interessante per la Juventus.

Il nuovo direttore sportivo Frederic Massara conosce bene il giocatore dai tempi del Milan e il suo profilo è già stato analizzato dai vertici del club torinese, intenzionati a capire se ci siano i margini per portare a termine un'operazione di grande impatto.

Il Milan di Ruben Amorim continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo di destra. Dopo aver impiegato spesso Christian Pulisic in quella zona del campo, la società rossonera vuole aggiungere alla rosa un giocatore più adatto alle caratteristiche richieste dal tecnico portoghese e punta a un profilo di alto livello.

Kessié mette la Juventus in cima alle preferenze

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube italiano, Kessié avrebbe scelto di concedere una priorità alla Juventus rispetto ad altre destinazioni.

Il centrocampista classe 1996 sarebbe infatti disposto ad aspettare il club bianconero, rifiutando anche proposte economicamente importanti arrivate dall'Arabia Saudita. La volontà del giocatore sarebbe quella di tornare protagonista in Serie A e di vestire nuovamente una maglia prestigiosa.

Resta però da colmare la distanza tra la richiesta dell'entourage del giocatore e l'offerta presentata dalla Juventus. Kessié attenderà una decisione della società torinese, che dovrà valutare se aumentare la proposta economica per avvicinarsi alle sue richieste.

La prima proposta avanzata dalla Juventus prevedeva uno stipendio da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Nei prossimi giorni si capirà se il club sarà disposto a rivedere l'offerta al rialzo.

L'agente del giocatore è atteso in Italia per discutere le possibili soluzioni e analizzare tutte le opportunità sul tavolo. Per Kessié, però, il ritorno nel campionato italiano resta la soluzione più gradita, con la Juventus che rappresenta al momento la sua destinazione preferita.

Milan, caccia al trequartista: Zaniolo in pole, sogno Foden

Dopo gli arrivi di Gonçalo Ramos e Gila, il club di via Aldo Rossi ha spostato l'attenzione sul reparto dei trequartisti. Amorim, per il suo sistema di gioco 3-4-2-1, cerca un giocatore mancino capace di agire sulla fascia destra, garantendo qualità tecnica, imprevedibilità e presenza fisica.

Tra i nomi che hanno guadagnato terreno nelle ultime ore c'è quello di Nicolò Zaniolo.

L'attaccante dell'Udinese sarebbe considerato un profilo particolarmente adatto alle idee del nuovo allenatore rossonero, grazie alla sua forza fisica, alla capacità di attaccare gli spazi e alla possibilità di offrire soluzioni diverse nella fase offensiva.

Resta sullo sfondo anche la pista che porta a Konstantinos Karetsas, anche se sul giovane talento sembra essersi mosso con decisione il Borussia Dortmund. Più suggestiva, invece, l'ipotesi Phil Foden: al momento rappresenta soltanto un sogno di mercato, ma il Milan continua a dimostrare di voler puntare su operazioni ambiziose.

La pista più concreta, però, resta quella legata a Zaniolo. La dirigenza rossonera potrebbe infatti approfittare della situazione complicata tra il giocatore e l'Udinese per provare ad accelerare la trattativa.

Anche la recente presenza dell'agente Claudio Vigorelli a Casa Milan avrebbe alimentato le voci su un possibile affondo del club.

Il piano studiato dalla proprietà guidata da Gerry Cardinale prevederebbe un'offerta intorno ai 20 milioni di euro da versare immediatamente nelle casse dei Pozzo, accompagnata da una proposta contrattuale per Zaniolo da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.