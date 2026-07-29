La Juventus è intenzionata a prendere in questa sessione di calciomercato estivo Randal Kolo Muani. Motivo per cui alla Continassa hanno deciso di alzare l'offerta per il centravanti francese in modo da mettere un punto definitivo alla trattativa con i parigini. Per quanto riguarda il futuro di Michele Di Gregorio, il portiere potrebbe giocare la prossima stagione in Premier League.

Juve: le novità in entrata

La dirigenza bianconera non intende più aspettare per chiudere la trattativa che porta Randal Kolo Muani alla Juve. Motivo per cui alla Continassa hanno deciso di offrire un pacchetto intorno ai 40-42 milioni di euro in prestito con obbligo di acquisto in caso di qualificazione per una coppa europea.

Al PSG andrà anche una percentuale compresa tra il 5 e il 10% sulla futura vendita. Per quanto riguarda il contratto del centravanti, si parla di uno stipendio da 5 milioni di euro fino al 2031.

Il futuro di Michele Di Gregorio sembra invece essere lontano da Torino: sul 29enne ci sono due club di Premier League. John Lucumì continua ad essere un obbiettivo di mercato dei bianconeri, ma il difensore ha preso tempo visto che ha ricevuto diverse proposte allettanti tra cui una proveniente dall'Al Hilal. Restano da seguire Joshua Zirkzee e Jean-Philippe Mateta. Per quanto riguarda Mateo Pellegrino, l'attaccante continua ad essere un obbiettivo dei bianconeri, ma nelle ultime ore la Fiorentina ha avviato i contatti con il Parma per un prestito con obbligo di riscatto: il pacchetto prevede circa 30 milioni euro e un contratto fino al 2031.

I movimenti legati agli altri club

La Roma continua ad essere particolarmente attiva anche ai soldi sbloccati dal ritorno in Champions League. Dopo l'arrivo di Santiago Castro, la dirigenza giallorossa sembra essere intenzionata a portare Antonio Nusa a Roma ma i colloqui con il Lipsia sono tutt'altro che facili. Abdessamad Ezzalzouli del Real Betis ha un valore di mercato di 55 milioni di euro più bonus. Nel frattempo in difesa, Friedkin studia un’offerta per il difensore centrale per Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg ma il classe 2003 piace anche in Premier League e Liga. Fari puntati anche su Alessio Cacciamani del Torino, ma Urbano Cairo ha dichiarato incedibile l'ala del Torino classe 2007.

Alla Lazio è proposto Niclas Füllkrug, la società appare piuttosto perplessa sulla trattativa. Noah Markmann ha invece rifiutato il trasferimento presso i biancocelesti, poiché alla ricerca di un posto da titolare per crescere. Dopo un primo momento di stallo, Alessio Romagnoli è ancora intenzionato ad unirsi all'Al Saad dove per lui è pronto un contratto da 6 milioni di euro più bonus fino al 2029.

Youssouf Fofana invece non rientra nel progetto del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim, quindi il suo futuro potrebbe essere in Premier League al Crystal Palace.