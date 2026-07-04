La Juventus risulta essere molto attiva in questa sessione di calciomercato estiva, poiché intende accaparrarsi alcuni svincolati di lusso. In questi giorni infatti, alla Continassa hanno intensificato i contatti per Leon Goretzka e Franck Kessié: quest'ultimo è intenzionato a tornare in Europa dopo l'esperienza durata tre anni in Arabia Saudita nell'Al Ahli.

Juve: assalto agli svincolati

La Juve vuole rinforzare la rosa in modo da renderla più competitiva in vista della prossima stagione. In seguito all'apertura del mercato estivo, alla Continassa intendono bruciare la concorrenza per portare a Torino alcuni svincolati di lusso.

Motivo per cui la dirigenza bianconera in queste ore ha intensificato i contatti con gli agenti di Leon Goretzka. Il 31enne ha terminato il contratto con il Bayern Monaco ed è in cerca di una squadra dove giocare il prossimo anno, ma al tempo stesso deve rivedere a ribasso il suo ingaggio visto che nelle fila bavaresi percepiva uno stipendio tra gli 8-10 milioni di euro a stagione. Lo stesso diverso vale per Franck Kessié: la Juve sembra intenzionata ad avviare i contatti con l'ivoriano. Quest'ultimo ha giocato le ultime tre stagioni in Arabia, ma intende tornare in Europa possibilmente in Serie A. Lo stesso 29enne è pronto a ridurre l'ingaggio che attualmente è di 14 milioni di euro.

Per quanto riguarda i giocatori in uscita, il valore del cartellino di Gleison Bremer è fissato a 40 milioni di euro.

Il difensore brasiliano piace molto al Bayern Monaco, ma sul 29enne pesa la clausola rescissoria di 58 milioni di euro in scadenza il prossimo 10 agosto 2026. Motivo per cui i bavaresi stanno pensando ad una mossa da 10 milioni in meno; ma non è escluso che nell'affare possa entrarci Kim Min-jae che piace molto a Luciano Spalletti.

Milan-Gila: trovato l'accordo

Il futuro di Mario Gila sembra essere in rossonero. Il difensore spagnolo aveva trovato un principio d'accordo con il Napoli e nell'ultima settimana si era inserita anche l'Atalanta, ma a quanto pare il diretto interessato non sembra essere convinto dal progetto della Dea. Motivo per cui sembra essere pronto ad accettare la proposta del Milan: il club dovrebbe presentare alla Lazio un'offerta da 25 milioni più bonus, mentre al calciatore andranno 5 milioni di euro a stagione.

Dopo l'arrivo di Gonçalo Ramos per 73 milioni di euro bonus compresi, quello del difensore spagnolo potrebbe essere il secondo più costoso dei rossoneri.

Per quanto riguarda Luka Modric, il calciatore croato sembrava intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo. Ruben Amorim ha però chiesto al 40enne di prolungare il contratto con i rossoneri almeno per un altro anno. A questo punto la decisione spetta al centrocampista di Zara reduce dell'eliminazione al Mondiale contro il Portogallo.

Roma: mercato in uscita e in entrata

Il sogno di Gian Piero Gasperini resta Mason Greenwood: la Roma ha raggiunto un accordo di principio col centravanti, ma su di lui incombe l'offerta del Fenerbahce e dell'Atletico Madrid.

Tra i giocatori che piacciono c'è anche Nicolò Tresoldi, ma su di lui ci sono anche altri club. Il 21enne del Club Bruges potrebbe indossare la casacca giallorossa solamente in caso di partenza di Artem Dovbyk e Matias Soulé.