Proseguono le trattative in questa fase di calciomercato per rinforzare la propria rosa. In queste ultime ore, Richarlison è finito nel mirino della Juventus visto che l'attaccante brasiliano ha un contratto in scadenza con il Tottenham e ha un ingaggio alla portata. L'idea di prendere il 29enne, arriva dopo l'infortunio muscolare rimediato da Ekhator durante l'amichevole contro il Basilea.

Juve: occhi puntati su Richarlison in uscita dal Tottenham

La Juventus ha intenzione di rinforzare la rosa in ogni reparto. Durante l'amichevole giocata sabato 18 luglio contro il Basilea, il nuovo acquisto Ekhator è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco dopo soli 30 minuti di orologio a causa di un infortunio muscolare.

Motivo per cui alla Continassa hanno iniziato a valutare un'ulteriore centravanti e porta il nome di Richarlison: il 29enne brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo anno col Tottenham e ha un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione. Dunque il possibile arrivo dell'attaccante a Torino potrebbe concretizzarsi ma ad oggi non è stata avviata alcuna trattativa con gli Spurs.

Diverso il discorso di Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino: in entrambi i casi, la dirigenza bianconera intende affondare per piazzare il colpo visto che li ritiene due ottimi attaccanti. Resta in stand-by la trattativa legato all'ingaggio di un portiere che sostituisca Michele Di Gregorio e Mattia Perin, anche se quest'ultimo nell'amichevole del 18 luglio ha dimostrato di essere ancora un'ottima saracinesca tra i pali visto che ha parato un rigore.

Le ultime novità sugli altri club

Dopo la beffa legata a Mason Greenwood e Zeki Celik, la Roma non intende perdere altro tempo. La società giallorossa ha infatti trovato un accordo con Crysentio Summerville: tra 48 ore scade la clausola rescissoria di 50 milioni di sterline che lo lega al West Ham: tra l'attaccante olandese e il club è stato trovato un accordo sull'ingaggio; dunque il 24enne potrebbe arrivare a Roma sponda giallorossa per circa 45 milioni di euro e un salario da 4,5 milioni di euro. Restano sul taccuino di Gian Piero Gasperini anche i nomi di Alejandro Garnacho e Antonio Nusa.

Il Napoli ha iniziato a seguire Benoît Badiashile che risulta essere in uscita dal Chelsea perché non rientra nel progetto di Xabi Alonso, ma sul 25enne ci sono anche le sirene del Newcastle.

Rafa Leao in partenza dal Milan risulta essere conteso tra due club turchi, ovvero il Galatasaray e Fenerbahçe.