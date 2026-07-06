Si riapre il dialogo tra Juventus e Fiorentina per Daniele Rugani. Il difensore bianconero è tornato nel mirino del club viola, che è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato in vista della possibile cessione di Pietro Comuzzo. L'obiettivo della società toscana è inserire in rosa un centrale con maggiore esperienza sia in Serie A sia a livello internazionale.

Il Milan continua a spingere per arrivare a Mario Gila. Dopo aver ottenuto la disponibilità del difensore, al quale è stato proposto un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione, l'attenzione si sposta ora sulla trattativa con la Lazio.

La Juventus mette in vendita Rugani, la Fiorentina prepara l'offerta

Lo scorso inverno Rugani era approdato a Firenze con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro, accompagnato da un obbligo di riscatto da 2 milioni legato al raggiungimento della salvezza e a un determinato numero di presenze. Sebbene la Fiorentina abbia conquistato la permanenza in categoria, il difensore non ha totalizzato le presenze necessarie e il riscatto non è quindi scattato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i contatti tra Juventus e Fiorentina sono ripresi nelle ultime ore. Le due società stanno valutando una nuova formula che possa rendere l'operazione più vantaggiosa dal punto di vista economico per il club viola rispetto agli accordi della passata stagione.

Rugani è legato alla Juventus da un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e percepisce uno stipendio netto di circa 1,8 milioni di euro a stagione. La Fiorentina punta a ridurre il costo complessivo dell'operazione, mentre la Juventus potrebbe alleggerire il proprio monte ingaggi liberandosi di un esborso lordo stimato in circa 6,6 milioni di euro.

Il Milan offre 25 milioni di euro per Gila, la Lazio ne chiede 30

Nella giornata di lunedì 6 luglio è previsto a Roma un incontro tra il procuratore del giocatore, Alejandro Camaño, e i dirigenti biancocelesti. L'agente lavorerà per favorire il dialogo tra le due società e cercare un'intesa sulle condizioni economiche dell'operazione.

Il Milan è pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 25 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero alcuni bonus per avvicinarsi alle richieste del club di Claudio Lotito.

La Lazio, però, continua a valutare il cartellino del difensore intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra legata anche agli accordi con il Real Madrid, che incasserà il 50% dell'importo di una futura cessione. Gila, inoltre, è sotto contratto con i biancocelesti fino al 2027.