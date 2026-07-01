Prende ufficialmente il via oggi la sessione estiva di calciomercato. Da questo momento i club possono depositare i nuovi contratti e dare il via alle operazioni che ridisegneranno gli organici in vista della stagione 2026-27. Dalla Serie A alla Serie C, la giornata si preannuncia ricca di sviluppi, con diverse trattative giá iniziate da tempo ed entrate nella fase decisiva pronte ad essere ufficializzate da oggi, primo giorno ufficiale di calciomercato.

Tra i nomi più caldi c'è Mattia Liberali, vicinissimo al Como di Cesc Fabregas nonostante il tentativo del Milan di riportarlo a casa.

In attacco riflettori puntati anche su Gabriele Artistico, conteso dopo i 13 gol con lo Spezia, con il Verona che si è inserito nella corsa. La Sampdoria è ormai a un passo dal difensore Gartenmann, mentre il Palermo continua a muoversi con decisione dopo l'arrivo di Estevez ed è pronto a chiudere anche per Hernani e Cassandro. Attenzione anche alle operazioni di Vicenza, Südtirol e Benevento, senza dimenticare il valzer delle panchine che coinvolge Cesena, Juve Stabia ed Empoli.

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