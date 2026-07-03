Il calciomercato continua a entrare nel vivo con diverse operazioni in fase avanzata. Ci sono novità in pratica in tutte le categorie, con i club che stanno programmando la prossima stagione nel dettaglio.

Il punto sulla Serie C

Il Catania ha avviato la programmazione della prossima stagione. Annunciato il neo direttore sportivo Fortunato Varrà, oggi è arrivato allo stadio “Massimino” Emilio Longo, nuovo mister.

Il Cosenza pensa a Simone Banchieri per la panchina. La Casertana invece ha presentato il tecnico Espinal. Dopo la stagione trascorsa con la maglia dell'Union Brescia, chiusa con otto reti all'attivo, Denis Cazzadori ha fatto ritorno all'Hellas Verona.

La società bresciana ha scelto di non attivare il riscatto da 300 mila euro previsto dagli accordi sottoscritti un anno fa. L'attaccante, però, è destinato a ripartire subito: lo Spezia avrebbe infatti definito l'intesa per assicurarsi le sue prestazioni. La formazione ligure sta dando il via a un nuovo ciclo dopo la retrocessione in Serie C. Con Guido Angelozzi alla guida dell'area sportiva e Marco Turati in panchina, il club è impegnato nella costruzione della rosa che affronterà il prossimo campionato. Tra i primi movimenti di mercato figura anche l'ingaggio ufficiale di Riccardo Sganzerla. Novità anche per il Campobasso, che ha rinforzato la fascia difensiva con l'arrivo del terzino Capoferri.

Calciomercato Serie B

Il Padova si conferma tra le società più attive di queste prime settimane estive. Dopo i primi innesti, il club biancoscudato ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane difensore Tommaso Bordoni, classe 2006, acquistato a titolo definitivo e legato alla società con un contratto fino al 2030. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, rappresenta un investimento importante in prospettiva.

Si raffredda invece la pista che porta Zito Luvumbo al Palermo. L'esterno offensivo, infatti, preferirebbe proseguire la propria carriera nella Liga spagnola, dove il Mallorca segue con interesse la sua situazione. Il club rosanero è così pronto a valutare profili alternativi per rinforzare il reparto offensivo.

Novità anche in casa Modena, vicino al ritorno di Giuseppe Ambrosino. L'attaccante di proprietà del Napoli dovrebbe vestire nuovamente la maglia gialloblù con la formula del prestito, dopo l'esperienza positiva della scorsa stagione.